افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، بارش احتمالی تگرگ و وزش تندباد‌های لحظه‌ای درنیمه جنوبی استان اوایل شب تا پنج شنبه جاری پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی استان آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب از بالادست در مناطق جنوبی احتمال دارد و در شرق و برخی نواحی شمالی، وزش باد و گرد و خاک پدیدۀ غالب جوی است که درپاره‌ای از نقاط موجب افزایش غلظت غبار، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها، بویژه برون شهری، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی از پیامدهای این وضع جوی است.

توقف نکردن در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه ها، احتیاط در فعالیت‌های کوه نوردی، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ رو احتیاط در سفر‌های بین شهری ،آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی پاک سازی دهانه پلها، لایروبی کانال‌ها و آب رو‌ها و توقف نکردن در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره توصیه شده است.