در جلسه مشترک معاونان اول سران قوا، هیئت تصفیه تعاونیهای منحل شده گزارشی از وضع عملکرد و تعیین تکلیف تعاونیهای غیرمجاز در سراسر کشور ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه که با حضور معاونان اول قوه قضائیه و مجریه، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت و جمعی از مسئولان سه قوه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور با تبریک حلول ماه ربیعالاول، هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به همدلی و همکاری خوب قوای سه گانه اشاره کرد و گفت: مسیر خدمترسانی به مردم عزیز کشورمان با وحدت و هماهنگی همه مسئولان سه قوه هموارتر میشود و در مقطع فعلی این همکاری و وحدت در وضع مطلوبی قرار دارد.
در این جلسه همچنین از عملکرد هیئت تصفیه تعاونیهای منحل شده برای تعیین تکلیف و بازگشت مبالغ سپردهگذاری شده مردم در این تعاونیهای اعتباری و مالی قدردانی شد.
در ادامه نیز در خصوص تسهیل و رفع موانع تردد ایرانیان خارج از کشور به میهن به ویژه نخبگان و چهرههای مشهور بحث و تبادل نظر شد.