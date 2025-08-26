دانشگاه اراک میزبان اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی در دهمین دوره کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دهمین دوره کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران در دانشگاه اراک برگزار شد.

دبیرعلمی کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران در دهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران در دانشگاه اراک گفت: زئولیت یک ماده معدنی است که به صورت سنتزی تولید می‌شود و نقش عمده در صنایع پتروشیمی، کشاورزی، دامپروری و تصفیه آب دارد و کشور ما هم غنی از این ماده است.

مژگان زنده دل افزود: ۱۰ دوره کنفرانس زئولیت در سطح بین المللی و ملی در دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود و این دوره دانشگاه اراک میزبان بود.

او گفت: در این دوره مهمانان از تعدادی از کشور‌های خارجی به صورت حضوری و زنده شرکت کردند؛ همچنین از سایر استان‌های کشور از جمله آذربایجان، خوزستان، تهران و استان‌های همجوار هم در این کنفرانس حضور یافتند.

دبیرعلمی دهمین کنفرانس زئولیت انجمن شیمی ایران با اشاره به اینکه در این دوره ۳۱۳ نفر شرکت کردند، گفت: در این کنفرانس اساتید و دانشجویان آخرین کشفیات خود در این زمینه را ارائه می‌دهند و صنایع هم فرصت همکاری با اعضای هیئت علمی را دارند.

رئیس دانشگاه اراک هم گفت: تجاری سازی علم باید در علوم پایه به آن پرداخته شود، زیرا تجارت امروز دنیا بر مبنای علوم پایه است.

ذولفقاری افزود: سرمایه‌گذاری استارتاپ‌ها در مرز علم است و دوره اخیر دوره پسااستارتاپ‌ها است که اهمیت بالایی دارد.