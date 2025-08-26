آغاز تولید ۵ نمایش با محوریت دفاع مقدس۱۲ روزه
با حضور مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و رئیس مرکز سیمرغ صداوسیما، تولید ۵ نمایش با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد.
کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، در ابتدای این برنامه گفت: در روزگار کنونی، شکل جنگ متفاوت شده و هنر نیز به گونهای دیگر کار خود را ارائه میدهد. هنرمندان حوزه هنری نیز به میدان آمدهاند تا دین خود را ادا کنند.
وی افزود: قرار است این ۵ نمایش، هر کدام به مدت ۲۰ شب و طی ۴ ماه، در حوزه هنری و دو صحنه دیگر به روی صحنه بروند.
زارعی همچنین خبر داد که پس از اجرای نمایشها و تایید قائم مقام صداوسیما، ضبط آنها به شکل تله تئاتر آغاز و از شبکههای تلویزیون پخش خواهد شد.
فرهمند، نویسنده نمایش «جان پناه» نیز درباره اثر خود گفت: ما در این نمایش به موضوع خانواده دانشمندان هستهای میپردازیم، چراکه خانواده دانشمندان همیشه در خطر هستند. ما طی جنگ ۱۲۰ روزه برخی از دانشمندان هستهای مان را از دست دادیم. ما نیز در عرصه هنر این وظیفه را داریم تا بخشهایی از این موضوع را روشن کنیم.
وی گفت: در نمایش جان پناه، همسر یک دانشمند را به تصویر کشیدهایم که جان خود را به خطر میاندازد تا همسرش زنده بماند.
گروسی، نویسنده و کارگردان نمایش «به وقت سحر» نیز گفت: داستان نمایش من درباره همین مردمان است؛ مردمان تهران روزهای بسیار سختی را تجربه کردند، از بچهها تا سالخوردگان، اما در خانههایشان مقاومت کردند.
او ادامه داد: داستان درباره یک خانواده معمولی است که در این ۱۲۰ روزه مقاومت میکنند و تلاش میکنند روضه خانگی خود را طبق برنامه هر ساله برگزار کنند.
کاظم تبار، کارگردان نمایش «در پس آن» نیز گفت: این نمایش یک اثر هنری است که سعی خواهیم کرد برای همه مفهوم داشته باشد.