مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان البرز از افتتاح طرح های صنعتی در استان به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای ۳هزار و۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد انصاری گفت: امسال استان البرز شرایط ویژه‌ای در حوزه صنعت و تولید دارد و در هفته پیش‌رو شاهد افتتاح طرح های متعددی خواهیم بود. مجموع سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که برای ۳۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به سهم شهرستان نظرآباد افزود: در این شهرستان ۱۸ طرح صنعتی با ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۲۱۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۱۰۰۰ نفر به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل صمت البرز از اجرای بسته‌های حمایتی دولت خبر داد و گفت: این بسته ۳۴ بندی در تیرماه ابلاغ شد و حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و حمایت از واحد‌های خسارت‌دیده را پوشش می‌دهد. البته محدود بودن مهلت آن یک ضعف است که با پیگیری وزارت صمت امیدواریم تمدید شود.

انصاری به عملکرد استان در بازگشت واحد‌های صنعتی به چرخه تولید نیز اشاره کرد و افزود: در دو سال اخیر حدود ۲۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است. امسال تاکنون ۶۷ واحد صنعتی مجدداً فعال شده‌اند.

انصاری تأکید کرد: یکی از اولویت‌های ما رعایت آمایش سرزمین، پرهیز از طرح‌های آب‌بر و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌هاست. در دو سال اخیر هیچ مجوزی برای واحد‌های آلاینده صادر نشده و استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع استان در دستور کار قرار دارد.