به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیر کل بهزیستی استان البرز با بیان اینکه در یک سال گذشته پنجاه هزار تماس تلفنی با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی برقرار شده است گفت: سامانه صدای مشاور با شماره تلفن «۱۴۸۰» نیز با ۱۰ کابین فعال و مشاوران تخصصی، پاسخگوی ۴۸ هزار و ۱۰۴ تماس مشاوره‌ای رایگان بود که عمده موضوعات آنها مربوط به افسردگی، اضطراب، مسائل کودک و نوجوان، مشکلات فردی و زناشویی بود.

وجیهه محمدی فلاح گفت: بیش از ۱۶۴ هزار نفر از جامعه هدف از خدمات بهزیستی بهره مند شدند و ۲۸۳ طرح در حوزه‌های مختلف اجرایی و بهره‌برداری شد و امسال به مناسبت هفته دولت نیز پانزده واحد مسکونی مددجویی را آماده واگذاری کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های معاونت توان‌بخشی گفت: این حوزه با ۸۸ مرکز غیردولتی در قالب مراکز شبانه‌روزی، روزانه و خدمات مراقبتی در منزل، به مددجویان خدمت‌رسانی می‌کند. در دفتر مراقبت شبانه‌روزی نیز ۵۱ مرکز ویژه نگهداری معلولان ذهنی، جسمی حرکتی، بیماران اعصاب و روان، سالمندان و خانه‌های کوچک ذهنی با ظرفیت اسمی ۳ هزار و ۹۰۰ نفر فعال هستند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز از برخورداری ۲۵ هزار و ۳۲۸ نفر از معلولان دارای اختلالات عادی و روانی مزمن از کمک‌هزینه مستمری در سالجاری خبر داد و اعلام کرد: یک هزار و ۹۶۰ نفر از افراد دارای معلولیت نیز از خدمات مددکاری و حق پرستاری استفاده کرده‌اند و یک هزار و ۱۳۲ مددجوی ضایعه نخاعی به صورت مستمر کمک‌هزینه حق پرستاری دریافت می‌کنند.

وی گفت: بانوان سرپرست خانوار نیز بعنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر، با۳ هزار و ۳۷ بانوی سرپرست خانوار تحت پوشش تحت پوشش بهزیستی در البرز در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار دارند همچنین در حال حاضر ۲۶۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ۱۹ مرکز تحت نظارت بهزیستی استان نگهداری می‌شوند.