رئیس هیأت والیبال استان زنجان، از دعوت سه والیبالیست زنجانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معصومیتبار گفت: بر اساس نامه ارسالی از سوی فدراسیون والیبال، خانمها رقیه بهرامی رامینی، ستایش تاری و نیایش تاری، سه بازیکن شایسته زنجانی هستند که به اردوی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۶ سال دعوت شدهاند.
وی با بیان اینکه این اردو در کمپ تیم ملی والیبال بانوان برگزار خواهد شد، افزود: دعوت این بازیکنان نشاندهنده ظرفیت و استعدادهای ارزشمند والیبال استان زنجان است و امیدواریم شاهد درخشش آنها در ترکیب تیم ملی باشیم.