به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، درشهرستان ملایر: بهره برداری از واحد تولید ماشین آلات خطوط ذوب آهن با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در سال، بهره برداری از طرح‌های شهرداری ملایر شامل تالار نمایش، باغ ژاپنی، محوطه سازی برج ایفل در مجموعه جهان کوچک و مجموعه ورزشی شهرداری با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان، بهره برداری مرحله سوم طرح هادی روستای ینگی‌کند در بخش جوکار همزمان با ۵ روستای دیگر، بهره برداری از اولین واحد پرورش ماهی خاویاری در استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در روستای زیرآبییه به مساحت ۴ هزار متر مربع و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ تن گوشت ماهی و ۲۰۰ کیلوگرم خاویار با اشتغال مستقیم برای ۵ نفر و ۱۰ نفر غیر مستقیم با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

در شهرستان نهاوند: آغاز آبرسانی به روستای حسین آباد سرکان بخش خزل با ۲ میلیارد تومان اعتبار، آبرسانی در قالب حفر، تجهیز و اجرای خط برق جدید در روستا‌های گوشه بدیع الزمان، عباس آباد، شیراوند و روستای دهنو علیا با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار، حفر چاه آب آشامیدنی روستای سعد وقاص و تعویض شبکه آبرسانی این روستا با ۴ میلیارد تومان اعتبار، بهره برداری از مرحله نخست بهسازی در روستای چغاصحرایی خزل به نمایندگی از ۲۶ روستای شهرستان با ۶۱ میلیارد تومان اعتبار، آغاز زیر سازی و آسفالت راه روستا‌های محمودوند و احمدآباد داریاب به طول ۵ کیلومتر با اعتباری بیش از ۱۴ میلیارد تومان و ساماندهی محور نهاوند - کوهانی با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار

در شهرستان کبودراهنگ: بهره برداری از واحد صنعتی بخش خصوصی تولید قطعات پلاستیکی خودرو با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد تومان و بهره برداری از ۱۲ طرح اینترنت پرسرعت فیبر نوری با ۲۲ میلیارد تومان

در شهرستان تویسرکان: بهره برداری از کانال آبرسانی در روستای ولاشجرد، به طول ۱۲۰۰ متر و با نهصد میلیون تومان اعتبار برای پوشش ۵۳ هکتار زمین کشاورزی، بهره برداری از گلخانه سبزی و صیفی در روستای شاهزید به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع با سرمایه گذاری ۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی با ظرفیت ۱۲۷ تن در سال، بهره برداری از طرح پرورش ماهی سردآبی در فرسفج با ظرفیت ۲۰ تن با مجموع یازده میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی

در شهرستان اسدآباد: بهره برداری از ۲ طرح به نمایندگی از طرح‌های اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و آب و فاضلاب با اعتبار ۶۹ میلیارد تومان، بهره برداری از چاه آب آشامیدنی روستای النجه بخش پیرسلمان شهرستان اسدآباد به نمایندگی از ۹ چاه آب آشامیدنی با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان، بهره برداری از سامانه روشنایی نقطه حادثه خیز روستای لک لک بخش پیرسلمان به نمایندگی از ۱۲ نقطه با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان

در شهرستان رزن: بهسازی و آسفالت ریزی مرحله دوم معابر روستای لاله دان از توابع بخش مرکزی شهرستان رزن با بیش از ۳ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه، در ۶ هزار ۵۰۰متر مربع مساحت، بهسازی و آسفالت ریزی مرحله دوم معابر روستای قِزلجه از توابع بخش مرکزی شهرستان رزن با بیش از۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در ۵ هزار متر مربع مساحت، ۴ واحد مسکونی مددجویان در بخش سردرود و بخش مرکزی رزن هر کدام در ۷۵ متر مربع زیر بنا و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه

در شهرستان بهار: بهره برداری واحد پرورش ۶۰۰ راسی شتر مرغ با اعتبار بر ۱۲ میلیارد تومان در لالجین، زیرسازی و جالیزکاری شهر مهاجران به مساحت یک هزار و ۲۳۰ متر مربع، بهره برداری از طرح خیرساز زمین چمن مصنوعی روستای دهنجرد با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آسفالت ریزی معابر روستای چپقلو با اعتباری ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان

درشهرستان درگزین: بهره برداری از گلخانه سبزی و صیفی دِلُوجِردین با شش میلیارد تومان اعتبار در مساحت دو هزار و پانصد متر مربع، بهره برداری روکش آسفالت روستای حکان بطول ۲ کیلومتر با هشت میلیارد تومان اعتبار، آسفالت ریزی روستای حکان بطول یک کیلومتر با سه و نیم میلیارد تومان اعتبار، آغاز عملیات اجرایی مدرسه چهار کلاسه روستای سایان با نه میلیارد تومان اعتبار، بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای سنگرانکوه با سه میلیارد تومان هزینه