فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه با اهانت به خبرنگاران آنها را «حیوان» خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره، «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان و سوریه امروز در کنفرانس خبری که پس از دیدار او با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد.

وی از خبرنگاران خواست که «رفتار متمدنانه داشته باشند و مانند حیوانات نباشند».

فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحال هستیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»

هیئت آمریکایی به رهبری باراک، امروز پس از دیدار با رئیس جمهور لبنان در «کاخ بعبدا»، بر مواضع خصمانه خود علیه سلاح حزب‌الله به عنوان قدرت بازدارندگی لبنان در قبال اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

باراک که به همراه هیئت آمریکایی از جمله «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوری‌خواه، «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده ویژه و «جین شاهین»، سناتور دموکرات صبح امروز (سه‌شنبه) به بیروت رفته بود، در دیدار با مقامات لبنانی توقف حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به موازات خلع سلاح حزب الله را مورد بحث قرار داد.