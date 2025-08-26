به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و بحران زیست‌محیطی روبه‌روست، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به یک ضرورت بدل شده است. استفاده از منابع خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و حتی امواج دریا می‌تواند همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش آلاینده‌های جوی، کاهش مصرف سوخت‌های گران و آلاینده و ایجاد اشتغال در صنایع دانش‌بنیان.

رشد کم‌سابقه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر

طبق اعلام ساتبا، تنها در یک سال گذشته تولید برق خورشیدی ۷۱ درصد و تولید برق بادی نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته است. در همین مدت ۶۳۶ مگاوات نیروگاه جدید به مدار پیوسته و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۱۲۲۵ مگاوات به ۱۸۶۸ مگاوات رسیده است؛ رشدی ۵۳ درصدی که نویدبخش شتاب بیشتر در سال‌های آینده است.

برنامه هفتگی؛ ۷۰۰۰ مگاوات تا پایان سال

برنامه وزارت نیرو پیش‌بینی کرده است که هر هفته ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شود. در صورت تحقق این هدف، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان سال به حدود ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید و سهم انرژی‌های پاک در سبد برق کشور از ۲ درصد فعلی به بیش از ۵ درصد ارتقا می‌یابد.

برق به زبان ساده؛ از خانه‌ها تا صنایع

برای درک ملموس‌تر این ارقام، باید توجه داشت که یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی می‌تواند برق مورد نیاز حدود ۲۰ هزار خانوار یا بیش از هزار واحد صنعتی کوچک را تأمین کند. این یعنی هر هفته، هزاران خانه و واحد صنعتی با برق پایدار روشن خواهند شد.

تحولی فراتر از تولید برق

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تنها به معنای افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه اقدامی سرنوشت‌ساز برای حفظ محیط زیست، کاهش فشار بر منابع آبی و تضمین امنیت انرژی نسل‌های آینده است. با تداوم حمایت‌های مالی، مشارکت بخش خصوصی و مطالبه‌گری اجتماعی، ایران می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی منطقه در حوزه انرژی‌های نوین بدل شود.