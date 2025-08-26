پخش زنده
سومین رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه، از امروز در استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این رویداد به مناسبت هفته دولت با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان و مدیران شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان در مرکز آموزش، اشتغال و کارآفرینی شهید رجایی افتتاح شد.
محمدرضا انصاری در این مراسم گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندیهای بانوان و ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و اشتغالزایی است. این اداره کل همواره تلاش دارد با ارائه دورههای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، زمینه اشتغال پایدار بانوان را فراهم سازد و حضور در این رویداد جهادی نیز در همین راستا انجام شده است.
در این رویداد، کارگاههای آموزشی تخصصی، نشستهای مشاورهای، خدمات سلامت و نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین برپا شده و از ۴ لغایت ۶ شهریور ماه پذیرای علاقهمندان خواهد بود.