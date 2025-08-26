به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، "طیب محمدی" فرمانده انتظامی مریوان اظهار داشت: در پی تیراندازی و درگیری دسته جمعی در محله موسک ۲ که منجر به زخمی شدن یک کودک ۲ ساله و یک جوان ۱۹ ساله گردید، شناسایی و دستگیری عوامل این درگیری در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان با هماهنگی مقام محترم قضایی موفق شدند عوامل این درگیری را در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر و از آنان یک قبضه سلاح شکاری و ۳۰ عدد فشنگ کشف و ضبط نمایند.

تعدادی از نفرات این درگیری متواری و تحت تعقیب پلیس می‌باشند.

قانون به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات شخصی بوده و در صورتی که عده‌ای بخواهند خارج از فرایند قضایی با ایجاد رعب و وحشت و نزاع و درگیری اختلافات خود را حل نمایند، پلیس با قاطعیت با این افراد برخورد خواهد کرد.