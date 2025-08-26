به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌زاده امروز (سه‌شنبه، چهارم شهریور) در آیین بهره‌برداری از مرحله نخست نیروگاه هزار مگاواتی شهرک پتروشیمی مکران با اشاره به چالش بزرگ انرژی در کشور اظهار کرد: چالش انرژی در ایران ریشه در تصمیم‌ها و رفتار‌های گذشته دارد و با اینکه کشوری با منابع انرژی فراوان هستیم، اما با این حال به دلیل الگوی مصرف نادرست با ناترازی انرژی مواجه هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح و مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور گفت: احداث و توسعه نیروگاه‌های برق خورشیدی و تجدیدپذیر، راهکار اصلی دولت برای مقابله با این چالش است. هم‌اکنون ۱۸۳ مگاوات حاصل از فاز نخست نیروگاه هزار مگاواتی شهرک پتروشیمی مکران تحویل مدار شد، اما در ادامه برق مورد نیاز صنایع پتروشیمی منطقه را تأمین می‌کند.

سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت با اشاره به رشد قابل توجه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر افزود: تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است و محصولات متنوعی در این صنعت تولید می‌شود، اما هنوز راه طولانی برای تکمیل زنجیره ارزش و دستیابی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر باقی مانده است.

عباس‌زاده با بیان اهمیت منطقه مکران گفت: این منطقه با توجه به نزدیکی به بازار‌های مصرف و دسترسی به آب‌های برون‌مرزی، به‌عنوان قطب سوم صنعت پتروشیمی انتخاب شد و از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه صنعتی برخوردار است.

وی با قدردانی از سرمایه‌گذاری هلدینگ شستان در منطقه مکران اظهار کرد: پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه، شامل طرحهای آب‌گیر، آب‌شیرین‌کن، تولید برق و سایر نیاز‌هایی که شهرک پتروشیمی به آن نیاز دارد، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحقق توسعه پایدار در این منطقه است. برآورد‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های شهرک پتروشیمی مکران در حدود ۳ میلیارد دلار است که تاکنون بخشی از آن ازسوی شستان اختصاص یافته است.

گسترش توسعه صنعتی به شرق کشور

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابراز خوشحالی از شکل‌گیری توسعه در این منطقه گفت: پیش از این، عمده صنایع بزرگ در دیگر نقاط کشور متمرکز بود، اما امروز شاهد گسترش توسعه صنعتی به شرق کشور هستیم و این تحول نویدبخش رونق بیشتر صنعت پتروشیمی و توسعه متوازن کشور است.

عباس‌زاده با تأکید بر اهمیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها ما را به منابع پاک و بدون کربن نزدیک می‌کند، بلکه بهره‌وری صنایع پتروشیمی را نیز افزایش می‌دهد. برخی شرکت‌ها طرحهای انرژی ترکیبی و نیروگاه‌های بادی را آغاز کرده‌اند که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند و سهم قابل توجهی در تأمین انرژی پاک این صنعت ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان ظرفیت بسیار مناسبی برای بهره‌گیری از انرژی‌های بادی دارد، گفت: طرحهایی در این زمینه تعریف شده است و به‌طور کلی برنامه دولت این است که تا سال آینده بیش از ۲۴۰۰ مگاوات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شبکه شود، بر این اساس این اقدام نویدبخش آن است که با جایگزینی منابع انرژی تجدید پذیر و آزادسازی منابع هیدروکربنی، این منابع در صنعت پتروشیمی صرف شود و بتوانیم به تولیدی پایدار در سطح زنجیره ارزش دست یابیم.

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در چابهار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه توسعه این صنعت در منطقه چابهار اظهار کرد: در مرحله نخست، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این منطقه انجام شده که ظرفیت تولید بیش از ۱۰ میلیون تن محصول پتروشیمی را فراهم می‌کند.

عباس‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه بخش بالادستی پتروشیمی اشتغال محدودی ایجاد می‌کند، ضروری است محصولاتی که در این منطقه تولید می‌شوند، در شهرک‌های صنعتی محلی به محصولات پایین‌دستی و تکمیلی تبدیل شوند. از مجموع ۱۰ میلیون تن محصولات پیش‌بینی‌شده، حدود ۳.۵ میلیون تن محصولات پلیمری خواهد بود که ایجاد زنجیره‌ای از صنایع تبدیلی و تکمیلی، افزون بر اشتغال‌زایی گسترده به بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بازار منطقه یادآور شد: نزدیکی استان سیستان و بلوچستان به کشور‌های در حال توسعه مانند پاکستان و افغانستان، فرصت ویژه‌ای برای صادرات محصولات نهایی و توسعه اقتصادی منطقه ایجاد می‌کند.

کمترین آثار زیست‌محیطی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی در اجرای طرحها در این منطقه گفت: با بهره‌گیری از تجربه قطب‌های عسلویه و ماهشهر، طرح‌های پتروشیمی در مکران به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کمترین آثار زیست‌محیطی را به همراه داشته باشند.

عباس‌زاده با بیان اینکه استاندارد‌های زیست‌محیطی در این شهرک صنعتی فراتر از طرحهای گذشته اجرا می‌شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظارت دقیق و مستمر بر اجرای آنها دارد، اظهار کرد: استفاده از نیرو‌های بومی و مشارکت مردم منطقه یکی از محور‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری‌های کلان در مکران با هدف بهره‌مندی مستقیم مردم محلی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت بومی‌سازی در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: میانگین استفاده از تجهیزات و ساخت داخل در صنعت پتروشیمی حدود ۷۵ درصد است، اما تصمیم داریم در طرحهای منطقه مکران این سهم به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد افزایش یابد.

سال آینده؛ بهره‌برداری از چند طرح در مکران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سرمایه‌گذاری گروه باختر، شستان و گروه انرژی پاسارگاد اظهار کرد: سال آینده شاهد بهره‌برداری متوالی از چندین طرح پتروشیمی در منطقه خواهیم بود و هم‌اکنون پیشرفت این طرحها بیش از ۷۰ درصد است.

عباس‌زاده، توسعه صنایع پایین‌دستی را ضروری دانست و بیان کرد: تمرکز اصلی باید بر این بخش معطوف شود تا منافع آن به شکل ملموس‌تری به مردم منطقه برسد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی این آمادگی را دارد تا در کنار منطقه آزاد چابهار قرار بگیرد و محصولات تولیدی این منطقه نه‌تنها برای صادرات، بلکه به‌منظور ایجاد صنایع تکمیلی داخلی به‌کار گیرند، این رویکرد افزون بر ایجاد اشتغال گسترده، سبب افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه آماده‌ایم تا با ارائه حمایت‌های لازم، روند توسعه صنعتی با سرعت بیشتری پیش برود، گفت: در کنار توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه کشاورزی و صنایع دریایی نیز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این حوزه‌ها انجام شده است. این اقدام‌ها زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و باکیفیت برای مردم منطقه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی ایران فراتر از مفاهیم رایج غربی است و نهادینه کردن کمک به جوامع محلی در کنار منافع سرمایه‌گذاران از اصول اساسی توسعه این صنعت محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در منطقه با رعایت این اصول، خدمات ارزشمندی به مردم و اقتصاد منطقه ارائه می‌کنند.