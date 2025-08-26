به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در دیدار با رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور گفت:درصدد افزایش ۱.۵ برابری صادرات غیرنفتی استان در چهار سال آینده و استقبال از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در اکسپو هستیم.

کوروش خسروی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه ناترازی آب، برق و گاز که منجر به توقف توسعه شده بود، افزود: مشکلات توسعه در زمان گذشته را جبران خواهیم کرد و اکنون با رشد هشت درصدی و چشم‌انداز روشن، قصد داریم این روند را معکوس کنیم.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها پیش‌بینی می‌شود، در هشت سال آینده، بیش از هزار همت سرمایه‌گذاری در استان اجرا و صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

خسروی منطقه ویژه اقتصادی کاشان را یکی از ظرفیت‌های بی‌نظیر کشور دانست و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده تا ۲ هزار و ۲۰۰ همت سرمایه‌گذاری در این منطقه شود و اکنون مجوز‌های لازم برای آن صادر و طرح‌ها از طریق محیط مجازی ایزینکس (ISINX) معرفی و پیش خواهند رفت.

وی گفت: توسعه استان بر هفت محور کالبدی، زیرساخت، منطقه ویژه اقتصادی، گردشگری سلامت، صنعت هوایی و دو محور دیگر متمرکز شده که می‌تواند تحول آفرین باشد.

وی ادامه داد: برنامه ما این است که ارزش صادرات غیرنفتی استان را در مدت چهار سال از ۴ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار (یک و نیم برابر) افزایش دهیم.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان، به وجود بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۲۵۱ صادرکننده بالای صد هزار دلار در استان فعال هستند که این عدد، خود گواه ظرفیت بسیار بالا برای رشد و ارزش آفرینی بیشتر است.

خسروی با اشاره به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش رو، گفت: ما مشکل بازاریابی در حوزه صادرات داریم که برای رفع این مشکل، با ساخت ویدیو‌های تبلیغاتی و شناسایی دقیق مخاطبان هدف در خارج از کشور، قصد داریم رکورد‌های جدیدی در صادرات به ثبت برسانیم و رونق را به اقتصاد استان بازگردانیم.