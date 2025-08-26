پخش زنده
افزایش ۱.۵ برابری صادرات غیرنفتی در چهار سال آینده از برنامههای اقتصادی استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اقتصادی استاندار اصفهان در دیدار با رییس مرکز ایرانیان خارج از کشور گفت:درصدد افزایش ۱.۵ برابری صادرات غیرنفتی استان در چهار سال آینده و استقبال از ایرانیان خارج از کشور برای سرمایهگذاری در اکسپو هستیم.
کوروش خسروی با اشاره به مشکلات گذشته در حوزه ناترازی آب، برق و گاز که منجر به توقف توسعه شده بود، افزود: مشکلات توسعه در زمان گذشته را جبران خواهیم کرد و اکنون با رشد هشت درصدی و چشمانداز روشن، قصد داریم این روند را معکوس کنیم.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: بر اساس برنامهریزیها پیشبینی میشود، در هشت سال آینده، بیش از هزار همت سرمایهگذاری در استان اجرا و صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
خسروی منطقه ویژه اقتصادی کاشان را یکی از ظرفیتهای بینظیر کشور دانست و افزود: بر اساس برنامهریزیها، مقرر شده تا ۲ هزار و ۲۰۰ همت سرمایهگذاری در این منطقه شود و اکنون مجوزهای لازم برای آن صادر و طرحها از طریق محیط مجازی ایزینکس (ISINX) معرفی و پیش خواهند رفت.
وی گفت: توسعه استان بر هفت محور کالبدی، زیرساخت، منطقه ویژه اقتصادی، گردشگری سلامت، صنعت هوایی و دو محور دیگر متمرکز شده که میتواند تحول آفرین باشد.
وی ادامه داد: برنامه ما این است که ارزش صادرات غیرنفتی استان را در مدت چهار سال از ۴ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار (یک و نیم برابر) افزایش دهیم.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان، به وجود بنگاههای اقتصادی قدرتمند اشاره کرد و افزود: هماکنون ۲۵۱ صادرکننده بالای صد هزار دلار در استان فعال هستند که این عدد، خود گواه ظرفیت بسیار بالا برای رشد و ارزش آفرینی بیشتر است.
خسروی با اشاره به یکی از اصلیترین چالشهای پیش رو، گفت: ما مشکل بازاریابی در حوزه صادرات داریم که برای رفع این مشکل، با ساخت ویدیوهای تبلیغاتی و شناسایی دقیق مخاطبان هدف در خارج از کشور، قصد داریم رکوردهای جدیدی در صادرات به ثبت برسانیم و رونق را به اقتصاد استان بازگردانیم.