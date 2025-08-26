مدیر کل نوسازی مدارس گلستان گفت :

از دهه فجر ۱۴۰۳ تا کنون هر روز یک‌ کلاس درس در گلستان ساخته شد و مهرماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

فراهی افزود :

مشارکت خیران هم رکورد زد و کمک

خیران از ابتدای امسال تاکنون جهش چشمگیری داشته و از ابتدای امسال به عدد ۱۴۰ میلیارد تومان رسید.

وی گفت : خیران گلستانی پارسال ۸۵ میلیارد تومان در امر مدرسه سازی کمک کرده بودند.