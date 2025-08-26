پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد: دشمن برای نسل جوان برنامه دارد تا ایمان، تفکر و هویت دانشآموزان را تغییر دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از دانشآموزان شهرستان اشکذر به مسیر صحیح زندگی اشاره کرد و گفت: در طول مسیر زندگی باید کارهایی را انجام دهیم که رضایت خداوند در آن است و از هر آنچه نهی کرده، دوری گزینیم. این شیوه موجب تقرب به خداوند و دوری از شیطان خواهد شد.
وی خطاب به دانشآموزان اظهار داشت: شما عزیزان در آیندهای نزدیک مسئول ساختن جامعه و کشور هستید و لازمه این مهم، کسب علم و معرفت و برقراری ارتباط با خدا و حرکت در مسیر الهی است.
امام جمعه یزد به توطئههای دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن برای نسل جوان برنامه دارد تا ایمان، تفکر و هویت دانشآموزان را تغییر دهد. ما در راستای خنثیسازی این توطئهها چه برنامههایی داریم؟
آیت الله ناصری بر لزوم تفکر در کنار خداشناسی تأکید کرد و ادامه داد: در مدارس، اتاقهای فکر تشکیل دهید و درباره مسائل مختلفی نظیر چگونگی زندگی، پیشرفت و رفع مشکلات به تبادل نظر بپردازید.
وی افزود: در برنامهها و فعالیتها، نگاه و دیدگاه ما باید وسیع باشد و برای عموم دانشآموزان برنامه داشته باشیم. متاسفانه بخش زیادی از دانشآموزان و جوانان از برنامههای ما بیبهرهاند. این پرسش را مطرح کرد که چه باید بکنیم تا همه دانشآموزان تحت پوشش برنامهها قرار گیرند؟