به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت هفته دولت ۴۱ طرح عمران روستایی در مراغه شامل راه آسفالت ۵ روستا، ۱۵ طرح مخابراتی، ۹ طرح برق رسانی، مدرسه ۲ کلاسه قویون قشلاقی، ۱۱ طرح عمران روستایی در بخش سراجو افتتاح شد. برای این طرح‌ها در مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

کارگاه تولیدی قطعات بتنی که اولین واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد ملی ایران است در ۴ هزار متر مربع با تولید سالانه ۹ هزار تن انواع قطعات بتنی با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در هشترود افتتاح شد با افتتاح این کارگاه برای ۱۱ نفر به صورت مستقیم و ۷۰ نفر غیر مستقیم ایجاد اشتغال شده که با ایجاد این طرح از خروج ۳۰ میلیارد تومان سرمایه از شهرستان هشترود جلوگیری می‌شود.

بیش از ۸طرح عمرانی در بخش مرکزی شهرستان چاراویماق توسط بخشداری مرکزی با مشارکت بنیاد مسکن افتتاح شد. این طرح‌ها شامل بهسازی و زیرسازی و آسفالت ریزی معابر و راه‌های روستایی، اجرای سنگ فرش، جدول گذاری، کانال سنگی، تامین آب شرب، خرید دو دستگاه خودروی کمپرسی ۶چرخ و نیسان حمل زباله جمعا به مبلغ ۴۵میلیارد تومان است.

چهار طرح عمرانی در بخش گرمادوز شهرستان خداآفرین افتتاح شد. این طرح‌ها شامل جدول‌گذاری و آسفالت معابر روستای قورتلوجه‌سفلی، دیوار حایل سیل‌بند روستای حسنعلی کدخدالو، مجتمع بین‌راهی و دیوار حایل شهر لاریجان بود که در مجموع برای اجرای آنها پنج میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

احداث بلوار خیابان نیروی انتظامی، خرید بیل مکانیکی زنجیری، جدول گذاری سطح شهر، احداث میدان شورا، خرید ماشین حمل زباله، اجرای پیاده رو سازی در خیابان امام خمینی (ره) شهرداری هوراند افتتاح ۲۱واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) و تالار پذیرایی با مشارکت بخش خصوصی در روستای حوریدرق شهرستان هوراند با اعتباری بالغ بر ۳۵میلیارد و ۵۰۰ تومان به بهره‌برداری رسید.

۱۲ پروژه عمرانی خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در بخش صومعه شهرستان ترکمانچای افتتاح و به بهره برداری رسید. این پروژه‌ها شامل ایجاد پست مخابراتی، آسفالت معابر روستایی، پروژه‌های عمرانی دهیاری‌های بخش صومعه، مسکن مددجویی بهزیستی، چمن مصنوعی روستای ورنکش و پروژه‌های طرح هادی بوده است.

پنج پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان با حضور ظفر محمدی معاون عمرانی استاندارو رسول زاده مدیرکل راهداری و مسئولان شهرستان بستان آباد به بهره برداری رسید. روکش آسفالت مسیر ۱۰ کیلومتری بستان آباد به سراب با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، ۱۱ کیلومتر از راه‌های روستایی به صورت همزمان در روستای قران قیه شامل راه روستای قران قیه، حصار و شاهمرس با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، واحد تولیدی باقلوای صنعتی واقع در منطقه صنعتی سعید آباد با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و با اشتغالزایی ۳۰ نفر افتتاح شد.

دو طرح در بخش کشاورزی شامل یک واحد مرغداری در تولید تخم مرغ و کانال کشی آبیاری کشاورزی منتهی به انهار سد علویان در بناب به بهره برداری رسید. فاز دوم یک واحد مرغداری تخمگذار در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع و با زیر بنای ۸۰۰ متر مربع با افزایش ظرفیت از ۳۵ هزار تن به ۷۵ هزار تن تخم مرغ با هزینه بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان درفاز دوم افتتاح شد و در این فاز جدید الاحداث سالانه ۶۸۰ هزارتن تخم مرغ تولید و علاوه بر تامین بازار داخل به خارج از کشور نیز صادر می‌شود و با بهره برداری این طرح برای بیش از ده‌ها نفر اشتغالزایی مستقیم فراهم شده است. یک کانال آبی کشاورزی در بالا و پایین دست دشت بناب منتهی به سد علویان به طول ۱۰۲۰ متر با زیر ساخت کف کانالی ۶۰ سانتی متر و با شیب ۲۰۰ درصدی با هزینه بالغ بر دومیلیارد و هشتصد هزار تومان از اعتبارات ملی جهاد کشاورزی افتتاح شد و مجموع هزینه‌های این دو طرح در بخش کشاورزی، دام و طیور با هزینه بالغ بر ۱۳ میلیارد و هشتصد هزار تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۲۶طرح نوین آبیاری در شهرستان سراب آغاز شد. این طرح‌ها در اراضی روستا‌های اسفستان و فرکوش از توابع بخش مرکزی درزمینی به مساحت هزار و ۳۰۰هکتار، برای کشت سیب زمینی، غلات، لوبیا و علوفه اجرا شده است. جهت اجرای این طرح بیش از ۲۴میلیارد تومان صرف شده است از این مبلغ حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبارت دولتی و بلاعوض و مابقی توسط کشاورزان پرداخت شده است.

مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در بخش روستایی عجب شیر افتتاح شد که مجموع ارزش آنها بیش از ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. آسفالت‌ریزی روستای رازیان با اعتبار ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین آسفالت روستای خضرلو با ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

طرح آسفالت روستای قبادلو با اعتباری بالغ بر ۶۷۰ میلیون تومان، آسفالت روستای رحمانلو با هزینه‌ای بیش از یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان و آسفالت روستای آغجه‌اوبه با ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از دیگر پروژه‌هایی بود که به بهره‌برداری رسید. افتتاح خانه محیط زیست روستای شیراز به جهت مشارکت مردم در حفظ محیط زیست شهرستان عجب شیر انجام گرفت. این پروژه‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه اجرا شده است.

مرکز معاینه فنی خودرو‌های سنگین در بخش ممقان با سرمایه گذاری ۳ میلیارد تومانی بخش خصوصی، دو طرح آسفالت معابر شهر تیمورلو و پنل‌های خورشیدی شهرداری تیمورلو جمعا به مبلغ ۶ میلیارد تومان، زمین چمن مصنوعی مدرسه فرهنگ تیمورلو در بخش گوگان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان افتتاح شد.