راه اندازی مجدد رادیولوژی مارگون پس از ماهها توقف
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: در هفته دولت بخش رادیولوژی درمانگاه شهیدافتاده با تجهیزات نوین آماده خدمت به مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: بخش رادیولوژی درمانگاه شهید افتاده پس از چند ماه توقف، با صرف یک میلیارد ریال هزینه، مجدد راهاندازی و به چرخه خدمترسانی حوزه سلامت بازگشت.
حسین عدالتدوست افزود: بخش رادیولوژی این درمانگاه مجهز به دو دستگاه رادیولوژی شامل یک دستگاه ثابت و یک دستگاه پرتابل (قابلحمل) است که امکان ارائه خدمات دقیق تصویربرداری را فراهم میکند.
وی افزود: این مرکز با کیفیت بالای تصویربرداری، میزان پایین اشعه و بهرهمندی از دو کارشناس مجرب رادیولوژی، به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات به مردم فهیم شهرستان است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مارگون یادآور شد: پیش از این بیماران برای انجام امور تصویربرداری ناچار بودند با پرداخت هزینههای بالا به مرکز استان مراجعه کنند، اما از امروز این خدمت مهم در درمانگاه شهید افتاده به همشهریان و مردم ارائه میشود.