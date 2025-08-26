سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: در هفته دولت بخش رادیولوژی درمانگاه شهیدافتاده با تجهیزات نوین آماده خدمت به مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون گفت: بخش رادیولوژی درمانگاه شهید افتاده پس از چند ماه توقف، با صرف یک میلیارد ریال هزینه، مجدد راه‌اندازی و به چرخه خدمت‌رسانی حوزه سلامت بازگشت.

حسین عدالت‌دوست افزود: بخش رادیولوژی این درمانگاه مجهز به دو دستگاه رادیولوژی شامل یک دستگاه ثابت و یک دستگاه پرتابل (قابل‌حمل) است که امکان ارائه خدمات دقیق تصویربرداری را فراهم می‌کند.

وی افزود: این مرکز با کیفیت بالای تصویربرداری، میزان پایین اشعه و بهره‌مندی از دو کارشناس مجرب رادیولوژی، به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به مردم فهیم شهرستان است.