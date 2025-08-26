به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهراب عبدی گفت: ماموران منابع طبیعی یگان حفاظت این شهرستان، دو نفر متخلف قطع درختان بید رودخانه مزدک را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.

عبدی با اشاره به توقیف خودروی متخلفان (حامل دو تن چوب بید رودخانه ای) اضافه کرد: تشکیل پرونده برای این دو نفر انجام شده و مراحل قضایی نیز در حال اجراست.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از عموم مردم خواست تا مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف و تعرض به طبیعت، زمین خواری، قطع درخت و قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال و آتش سوزی عرصه های طبیعی را به شماره ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.