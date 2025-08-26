دستگیری متخلفان قطع درختان بید در مزدک بویراحمد
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از دستگیری متخلفان قطع درختان بید رودخانه ای در مزدک و توقیف خودروی آنها حامل دو تن چوب خبر داد.
عبدی با اشاره به توقیف خودروی متخلفان (حامل دو تن چوب بید رودخانه ای) اضافه کرد: تشکیل پرونده برای این دو نفر انجام شده و مراحل قضایی نیز در حال اجراست.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از عموم مردم خواست تا مشاهدات خود از هر گونه تخریب، تصرف و تعرض به طبیعت، زمین خواری، قطع درخت و قاچاق چوب، تولید و قاچاق زغال و آتش سوزی عرصه های طبیعی را به شماره ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.