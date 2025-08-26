به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، از ابتدای اغاز بکار دولت چهاردهم بانک مسکن باتمام همت خود برای ارائه تسهیلات به هم استانی‌ها برای ایجاد اشتغال و ساخت سرپناه گام برداشته است.

مدیرعامل بانک مسکن استان با اشاره ارائه تسهیلات مسکن گفت: از ابتدای اغاز بکار دولت چهاردهم تاکنون برای احداث بیش از ۱۴ هزار و‌۲۳ واحد مسکونی نهضت ملی بالغ بر شش همت تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کرده است.

سیاوش زراعتی همچنین گفت: برای تشویق به فرزند آوری این بانک بالغ بر ۱۲۰ فقره تسهیلات با مبلغ ۱۲۶ میلیارد و تسهیلات ازدواج با بیش از ۶۶۰فقره بیش از دوهزار و‌۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

وی گفت: در خصوص فروش اقساطی هم‌بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ واحد خریداری و‌تحویل شهروندان شده است.