رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد که مشکل تخصیص ارز مهمترین دلیل معطلی کالاها در گمرکات کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، گفت از دلایل اصلی معطلی کالاها در گمرکات کشور مشکل تخصیص ارز است.
وی افزود که مشکلات ثبت سفارش و ویرایش آنها و همچنین لزوم دریافت مجوزهای موردی از سازمانهای استاندارد، محیط زیست و غذا و دارو، از دیگر دلایل طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا هستند.
عسگری با اشاره به برنامه وزیر اقتصاد برای ترخیص سهروزه کالاها، تأکید کرد که گمرک ایران آماده است در صورت رفع مشکلات ارزی، ثبت سفارش و دریافت مجوزها، این هدف را عملیاتی کند.