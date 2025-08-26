پخش زنده
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید بر اینکه با آزمایش موشکهایمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه، برای جنگ بعدی آمادهتر هستیم، گفت: تا زمانی که ائتلاف ترامپ و نتانیاهو وجود دارد، سایه جنگ هم بر منطقه وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «اسماعیل احمدیمقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در همایش توانافزایی اساتید درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت که امروز (سهشنبه) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز برگزار شد، اظهار داشت: آمریکا تلاش میکند تا با تهدید نظامی و بهرهگیری از توان اطلاعاتی خود، روند پیشرفت ایران را دچار وقفه کند.
سردار احمدیمقدم با بیان اینکه جایگاه آمریکا در جامعه بینالملل رو به افول است و هر قدرتی که به جنگ سخت متوسل شد، نقطه پایانش خواهد بود، افزود: زبان رئیس جمهور آمریکا کاملاً زبان تهدید و زور است؛ آنچنانکه آمریکا همپیمانان خود از جمله اروپاییها را تحقیر میکند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: آمریکا، اروپاییها را کارگزار خود میداند و آنها را تحقیر میکند؛ تفاهمنامه زنگهزور هم در مواجهه آمریکا با جمهوری آذربایجان و ارمنستان با همین شیوه شکل گرفت.
سردار احمدیمقدم با بیان اینکه آمریکا دیگر از پس رقبای کوچک خود هم برنمیآید، گفت: دونالد ترامپ در مدیریت بحرانها ناموفق بوده و در بهبود معیشت مردم آمریکا هم توفیقی نیافته است. آمریکاییها حتی در برخورد با یمن هم توفیقی نداشتند و دیدیم که چگونه در نبرد با یمن شکست خوردند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اهمیت نوار غزه و جنایات صهیونیستها علیه مردم این منطقه بیان کرد: آمریکا به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید است و در این راستا مدتها از داعش و سایر گروههای تروریستی پشتیبانی کرد؛ اما با مقابله ایران و فرماندهی بینظیر شهید سلیمانی نتوانست اهداف خود را محقق کند.
سردار احمدیمقدم اظهار داشت: با وجود توطئههای فراوان و تلفات سنگین سوریه و خرابیهای بسیار، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند اهداف خود را محقق کنند و مشاهده کردیم که برای احمد الشرع (جولانی) هم فهرستی از درخواستها را مطرح کردند و احتمالاً احمد الشرع با خواسته صهیونیستها موافقت کند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به تغییر انگارهها درباره رژیم صهیونیستی و بیان اینکه ارتش این رژیم در طوفانالاقصی ضربه خورد، یادآور شد: رژیم صهیونیستی برای نبردهای طولانیمدت ساخته نشده بود؛ اما میبینیم که ۲۲ ماه است که در غزه میجنگد.
سردار احمدیمقدم با تأکید بر اینکه حماس ضربه سختی به رژیم صهیونیستی وارد آورد، تصریح کرد: اسرائیل در بدترین شرایط خود در ۷۰ سال اخیر است؛ روزی صهیونیستها به دنبال اجرای طرح «نیل تا فرات» بودند، اما امروز به دور خود دیوار حائل میکشند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه غربیها تلاش میکنند تا مهمترین تهدید امنیتی یعنی محور مقاومت را از رژیم صهیونیستی دور کنند، افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا ۲۳ خرداد با هدف ساقطکردن جمهوری اسلامی به ایران حمله کردند، اما نتوانستند هدف خود را محقق کنند.
سردار احمدیمقدم در ادامه به اقدامات قهرمانانه یمن در حمایت از غزه اشاره و تصریح کرد: یمن هم یک چالش جدی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است و توانسته ضرباتی را به دشمن صهیونیستی وارد کند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اضافه کرد: صهیونیستها روزانه دو یا سه نوبت در جنگ ۱۲ روزه حمله کردند، اما به خوبی نقاط ضعف و قوت صهیونیستها را شناسایی کردیم.
سردار احمدیمقدم با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه برخی موشکهای خود را آزمایش کردیم که تخریب بالایی را در سرزمینهای اشغالی رقم زد، تصریح کرد: با توجه به دفاع مقدس ۱۲ روزه شاید در جنگ بعدی نهایت با ۱۰۰ موشک به اهداف خود برسیم؛ همچنین سیستمهای ارتباطی خود را ترمیم کردیم و تجاربمان هم افزایش یافت.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به نگاه جنگطلبانه صهیونیستها در منطقه غرب آسیا گفت: تا زمانی که ائتلاف ترامپ و نتانیاهو وجود دارد، سایه جنگ هم بر منطقه وجود دارد.
سردار احمدیمقدم افزود: آمریکا میخواهد منطقه را ترک کند؛ اما رژیم صهیونیستی اجازه این کار را نمیدهد. اسرائیل میداند که اگر آمریکا منطقه را ترک کند، توازن قوا به ضرر اسرائیل به هم میخورد.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: اکنون جنگ ترکیبی در جریان است و دشمن از همه ظرفیتهای خود برای ضربهزدن به ما استفاده میکند؛ در جنگ ترکیبی دشمن سعی میکند که خدمات عمومی به مقدار زیادی کاهش و نارضایتیها افزایش یابد.