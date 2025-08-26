اردوی آموزشی - درمانی فرصتی برای دورهمی آزادگان استان مرکزی و مرور خاطرات دوران اسارت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اردوی آموزشی درمانی و پایش تخصصی آزادگان استان مرکزی امروز در مجتمع آفتاب اراک برگزار شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: استان مرکزی در سالهای دفاع و حماسه هفت هزار و ۲۰۰ شهید، ۱۶ هزار جانباز و هزار آزاده را تقدیم آرمانها کرده است.
ربیعی افزود: امروز در مراسمی با عنوان الماسهای درخشان آزادگان گرد هم آمدند و ضمن مرور خاطرات دوران اسارت از جانفشانیهای آنها قدردانی شد.
او ابراز داشت: دو تیم پزشکی نیز خدمات درمانی، مشاورههای پزشکی، خانواده و روان شناسی را به آزادگان سرافراز ارائه کردند.