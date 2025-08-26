وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل شورای عالی تشکل‌ها خبر داد و این رویداد را تاکیدی بر عزم دولت و وزارت صمت در سپردن امور اجرایی به مردم هم‌سو با سیاست‌های بالادستی و اقتصاد مردم‌محور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز سه‌شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور رئیس‌جمهور از ایجاد شورای عالی تشکل‌ها برای استفاده از نظرات بخش خصوصی در بهینه‌سازی نظام تصمیم و اجرا با هدف مقابله با ابر‌چالش‌های بخش صنعت و معدن گفت و یادآور شد: دولت به دنبال سیاست‌گذاری و ایفای نقش حاکمیتی است و اقتصاد مردم‌محور را کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به اهداف برنامه‌های پیشرفت کشور می‌داند.

سید‌محمد اتابک در این باره افزود: رسیدن به جایگاه «ایران؛ صنعت پیشران، معدن ارزش‌آفرین و تجارت هوشمند» جز در سایه رفع بروکراسی، افزایش راندمان و چالاکی در اجرا و حل مسایل بین‌بخشی، میسر نیست و شورای عالی تشکل‌های صمت با هدف رفع نواقص موجود و تسهیل در فرایند امور ایجاد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، مالیات، مسائل گمرکی، تعرفه، ناترازی انرژی، زیرساخت، افزایش هزینه تولید و مواردی از این قبیل را جزئی از مسائل بین‌بخشی برشمرد که حل آن نیازمند اجماع همه ذینفعان بخش خصوصی و تصمیم‌گیران دولتی است.

سید‌محمد اتابک، تعرفه ترجیحی و آزاد در ۸۷ درصد کالا‌های مبادله‌ای با اتحادیه اوراسیا و برخی همسایگان را شروعی برای ایجاد رقابت در اقتصاد داخلی و پویایی تجارت بین‌المللی کشورمان دانست و گفت: توسعه صادرات اولویت وزارت صمت است و ما به دنبال این هستیم که بتوانیم این کار را با توجه به هدایتی که آقای رئیس جمهور در رابطه با کشور ایران و همسایگان دارند و سیاست گذاری در پیمان‌های بین‌المللی شانگهای، اوراسیا و بریکس توسط وزارت صمت و با همکاری تجار و صنعتگران و بخش خصوصی، عملیاتی کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه باید با برنامه ریزی و هماهنگی بخش خصوصی، چالش‌های پیش روی صنعت را حل کنیم، گفت: کلید واژه معدن ارزش آفرین با ۲ راهکار سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره ارزش اجرایی می‌شود، زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده است، این زنجیره‌ها باید با توافق ها، سرمایه گذاری‌ها و دریا محور کردن اقتصاد محقق شود.

سید‌محمد اتابک ابراز امیدواری کرد: با دستور مقام معظم رهبری و تاکید ریاست جمهوری است بتوانیم با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در اقتصاد دریا محور به توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنیم.

وزیر صمت بر تربیت هزار مدیر متخصص تاکید کرد و گفت: توسعه بخش صنعت با استفاده از ظرفیت و سرمایه منابع انسانی محقق می‌شود و این یک وظیفه بر عهده ما هست که به آقای رئیس جمهور تعهد کردیم؛ هزار مدیر صنعتی در این دوره و در بخش‌های مختلف صنایع در سازمان مدیریت صنعتی کشور تربیت کردیم.

سید‌محمد اتابک بر رویکرد مردمی سازی اقتصاد در رفع موانع بخش صنعت تاکید کرد و گفت: در یک سال گذشته سعی من این بوده که صدای تولید و بخش خصوصی را در هیئت دولت و در راستای تحکیم ارتباط بخش خصوصی و دولتی انعکاس دهم به زودی این نوید را خدمت همه عزیزان و تشکل‌ها می‌دهم که شورای عالی تشکل‌ها در آینده نزدیک ایجاد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های رئیس جمهور باقی مانده بنگاه‌هایی که در این زمینه دچار مشکل شدند، به صورت کامل احیا شود.

سید‌محمد اتابک بر اهمیت بخش تولید تاکید کرد و گفت: دولت‌ها معمولا با تعارض‌هایی در بخش‌های مختلف مواجه می‌شوند که رفع این تعارض‌ها کار اصلی است که باید انجام شود آقای رئیس جمهور در تصمیم گیری‌ها و کارشناسی‌ها بزرگترین حامی و پشتیبان بخش صنعت بودند و با حمایت ایشان تغییر نگاه به اهمیت تولید شکل گرفت.

وزیر صمت تاکید کرد: در گذشته کل کسری و محدودیت انرژی از صنعت کسر می‌شد که تغییر نگاه امروز باعث شد تا محدودیت‌ها به صورت مساوی از واحد‌های خانگی، تجاری و صنعتی به یک میزان کم شود، هرچند کماکان انرژی بخش صنایع به دنبال فناوری در بخش انرژی است.

سید‌محمد اتابک در پایان از آقای پزشکیان که در یک سال گذشته حامی و پشتیبان بزرگ بخش صنعت بودند و در یک سال با پایبندی به تعهدی که به مردم در انتخابات دادند و از بخش تخصصی تشکلات، معدن و کسب و کار‌های مردمی که نقش اصلی را در جنگ اخیر ایفا کردند، قدردانی کرد.