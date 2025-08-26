به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس فدراسیون کشتی امروز سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیأت کشتی استان مازندران که با حضور حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و قبادیان فرماندار رامسر در رامسر گفت: برگزاری رویداد‌های استعدادیابی با حضور ۵ هزار کودک و نوجوان، الگویی برای سراسر کشور است.

علیرضا دبیر با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش مربیان، اظهار داشت: یکی از چالش‌های جدی کشتی ایران، ضعف دانش مربی‌گری است که باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و دانش‌افزایی رفع شود.

وی همچنین بر ضرورت احداث خانه‌های کشتی در مناطق دارای آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

رئیس فدراسیون کشتی پیرامون وضعیت کشتی کشور گفت: مشکل کشتی ایران نداشتن اعتبار نیست، چالش امروز این ورزش پرطرفدار ۲۰ درصد رئیس هیات‌هایی هستند که وقت کمی را به این حرفه اختصاص می‌دهند و ۸۰ درصد مربیانی هستند که سواد و دانش فنی لازم را ندارد. یکمربی علی خدایی در مازندران و روح میکائیل که کشتی قم را متحول کرده‌اند. ما در کشتی به چنین مربیانی نیاز داریم.

دبیر به برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی همزمان با رویداد‌های کشتی تاکید کرد و گفت:یک اپلیکیشن آموزشی در این زنقنه راه‌اندازی شده، اما حضور مربیان در آن کم‌رنگ است. مربی‌گری نباید شغل دوم باشد، بلکه باید از سر عشق و اولویت زندگی مربیان باشد.

او با اشاره به ظرفیت اردو‌های تیم ملی که ملی‌پوشان با مربیان پرتعداد حضور دارند، افزود: این اردو‌ها فرصتی هستند که مربی‌ها را در آنجا جمع کنید تا از ظرفیت حضور افرادی مثل حسن رنگرز و دیگر مربیان ملی استفاده کنتد. در بازه زمانی ۱۰ روز به اندازه ۱۰ سال تجربه کسب می‌کنند. متأسفانه بسیاری از مربیان حتی در آموزش فنون پایه کشتی نیز مشکل دارند. در حالی که در شهر‌هایی مانند ساری، اثرگذاری مربیان باسواد کاملاً مشهود است.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اینکه ۸۲.۵ درصد مدال‌های ورزشی کشور متعلق به کشتی است، در حالی که کمتر از ۱.۵ درصد بودجه ورزش به آن اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: کشتی آزاد و فرنگی با فاصله، ورزش اول ایران است. در حالی که متناسب با ظرفیت و جایگاه خود بودجه دریافت نمی‌کند. کشتی بار ورزش کشور را به دوش می‌کشد و مازندران نیز ستون فقرات کشتی ایران است؛ بنابراین هیأت‌های این استان باید به ظرفیت‌های نهفته و استعداد‌های فراوان موجود توجه کنند. اگر تنبلی کنید استعداد‌های کشتی به سراغ دیگر رشته‌های ورزشی می‌روند.

دبیر برگزاری رویداد‌های استعدادیابی با حضور ۵ هزار کودک و نوجوان را الگویی برای سراسر کشور دانست و گفت: احداث خانه‌های کشتی در محله‌ها، به ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، باید در دستور کار قرار گیرد. هدف صرفاً قهرمان‌سازی نیست، بلکه کاهش آسیب‌های اجتماعی مدنظر است. شهرداری‌ها باید در این زمینه وارد عمل شوند، اقدام در این زمینه سرمایه گذاری است.

وی با اشاره به نقش پررنگ اردو‌های تیم ملی در توسعه کشتی، گفت: حضور در این اردو‌ها هزینه نیستند، بلکه سرمایه‌گذاری‌اند. کشتی‌گیران نوجوان وقتی در کنار بزرگان این رشته مانند حسن یزدانی قرار می‌گیرند، تمرین می‌کنند به خودباوری می‌رسند و انگیزه می‌گیرند. این فرصتی بی‌قیمت برای رشد آنان است.

دبیر با انتقاد از وضعیت ضعیف کشتی در برخی شهر‌های بزرگ مازندران تأکید کرد: شهری مثل آمل باید بیشتر در این زمینه فعالیت کنند. کشتی ورزش اول کشور و مازندران است. باید تلاش بیشتری در زمینه کشتی انجام شود. نمونه این اتفاق، تنکابن است که فعالیت خوبی دارد و اثرگذاری آن را می‌بینیم.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین بر برگزاری جشنواره‌های فنِ کشتی برای کودکان و نوجوانان به جای مسابقات قهرمانی صرف در این رده سنی تأکید کرد و گفت: این جشنواره‌ها رویکرد ما برای توسعه کشتی و کشف استعداد‌های آینده هستند.

وی در پایان، کشتی را در کنار دریا و کشاورزی، بخشی از هویت فرهنگی مازندران دانست و از فرمانداران و شهرداران خواست در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی، حمایت از کشتی در این استان نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری فرهنگی است.

علیرضا دبیر کشتی را «محل وفاق ملی» دانست و گفت: کشتی باید عرصه همدلی باشد، نه نفاق. مدیریت در جمهوری اسلامی باید برمبنای کار باشد شود نه دیده شدن.

او با اشاره به جنگ ۱۲روزه و حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشور گفت: با حضور اساتید برجسته علوم سیاسی، زوایای این هجمه و وارونه‌نمایی شبکه‌های معاند، از جمله شبکه اینترنشنال کثیف، برای جامعه کشتی روشن شد. من اجازه ورود کشتی‌گیران به عرصه سیاسی و اظهار نظر‌های مربوطه را نمی‌دهیم، چرا که بر عملکرد ورزشی آنان اثر منفی می‌گذارد. اما آگاهی‌بخشی و سواد سیاسی آن برایمان اهمیت دارد.

سومین رویداد کشتی پهلوانک‌ها با حضور ۶ هزار کشتی‌گیر کودک و نوجوان در مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار می‌شود.

حمایت‌ها از ورزش مازندران باید افزایش یابد

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این مجمع با تسلیت درگذشت امامعلی حبیبی اسطوره کشتی ایران و جهان و گرامیداشت هفته دولت گفت: از تلاش‌های صورت گرفته در توسعه کشتی مازندران سپاسگذاریم و ما نیز معتقدیم حمایت‌ها از کشتی مازندران باید افزایش یاید.

حسین بریمانی افزود؛ از آقای علیرضا دبیر بدلیل کمک به کشتی مازندران تقدیر و تشکر می‌کنم ولی در استانی که بیش از ۱۵ استان افتخارات ورزشی دارد باید نگاه ویژه‌تر در زیرساخت و اعتبارات داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هم در اعتبارات و هم در زیرساخت نیازمند نگاه ویژه ملی هستیم چراکه حمایت از ورزش مازندران در کسب افتخارات ملی آثارش را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ امید شایگان رئیس هیات کشتی استان مازندران ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در سال گذشته برنامه‌های جاری هیات را ارائه کرد که با رای اعضای مجمع مورد تایید قرار گرفت.

در پایان این مجمع از مدال‌های طراحی شده جدید هیات کشتی استان مازندران نیز با حضور مسئولان رونمایی شد.