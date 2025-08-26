پخش زنده
با حضور عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، آیین بهرهبرداری از یکهزار واحد نوسازی و مقاومسازی شده مسکن روستایی در استان آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این واحدها با صرف هزینهای بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و مشارکت مردمی و با سیاست گذاری و نظارت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به بهرهبرداری رسیدند.
در این مراسم، حسینزاده با تأکید بر ضرورت حل مشکلات روستاها، ساماندهی طرحهای هادی و بهرهگیری از انرژیهای نوین و خورشیدی، اعلام کرد: «دولت چهاردهم تمام توان خود را برای محرومیتزدایی و آبادانی روستاها به کار خواهد گرفت.»