به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، انصاری با تأکید بر نگاه دولت به توسعه پایدار، گفت: غفلت‌های گذشته در حوزه محیط‌زیست، امروز ما را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. خوشبختانه امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح محیط‌زیستی با ورود بخش خصوصی هستیم که می‌تواند الگویی موفق در واگذاری امور تصدی‌گری و جلب مشارکت جوامع محلی باشد.

وی با اشاره به بحران آب و ناترازی انرژی در کشور افزود: مدیریت منابع آب و انرژی باید با رویکردی نوین و پایدار دنبال شود. استفاده از آب‌های غیرمتعارف، تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و خانگی، و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکار‌هایی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: وجود دو تالاب ثبت‌شده در فهرست تالاب‌های بین‌المللی، تنوع زیستی بالا و پتانسیل‌های اکوتوریسمی، این استان را به یکی از مناطق مهم در حوزه حفاظت محیط‌زیست تبدیل کرده است.

انصاری همچنین بر ضرورت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: حضور مردم و ذی‌نفعان در فرآیند‌های حفاظتی، با حداقل تعارضات، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌ها، جلوگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها و حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری ایفا کند.

وی با اشاره به لزوم هوشمندسازی پایش‌های محیط‌زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: با تقویت زیرساخت‌ها و همکاری همه بخش‌های ذی‌ربط، امیدواریم بتوانیم میراث طبیعی کشور را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.