به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در شهرهای جدید با هدف بررسی وضعیت اراضی قابل واگذاری برگزار و گزارش شد که تاکنون ۸ هزار قطعه زمین برای متقاضیان این قانون تامین شده است.

از این تعداد، زمین به ۴ هزار و ۴۷۱ نفر تخصیص یافته و ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه نیز به طور رسمی واگذار شده است.

در ادامه جلسه مقرر شد در ماه جاری ۵۰۰ قطعه زمین دیگر در شهرهای جدید بینالود، رامین، فولادشهر و علوی واگذار شود و عملیات آماده‌سازی آن‌ها نهایی گردد.

مهدی امیدی، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بر جدیت همه شهرها در پیگیری موضوعات مربوط به آماده‌سازی، واگذاری اراضی و پروژه‌های مرتبط با جوانی جمعیت تاکید کرد.

وی گفت جوانی جمعیت یک تکلیف قانونی است و نباید پروژه‌ها به هیچ عنوان متوقف شوند.

همچنین اطمینان داد که شرکت مادر از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشبرد اقدامات لازم حمایت خواهد کرد.

این جلسه به منظور رفع عقب‌ماندگی‌ها و تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت در راستای توسعه شهرهای جدید و حمایت از خانواده‌ها برگزار شد. همچنین بر لزوم پیشرفت فیزیکی قابل قبول پروژه‌ها تا پایان فصل کاری جاری تاکید ویژه‌ای شد.

جایگاه این اقدامات در افزایش جمعیت کشور و بهبود شرایط مسکن متقاضیان جوانی جمعیت از جمله اهداف اصلی این برنامه‌ها اعلام شد. کارشناسان و مدیران حاضر متعهد شدند برنامه ها را به صورت منظم پیگیری و گزارش دهند.