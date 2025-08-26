پخش زنده
در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در شهرهای جدید، روند تامین و واگذاری زمین برای متقاضیان قانون جوانی جمعیت بررسی و بر تسریع اقدامات آمادهسازی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در شهرهای جدید با هدف بررسی وضعیت اراضی قابل واگذاری برگزار و گزارش شد که تاکنون ۸ هزار قطعه زمین برای متقاضیان این قانون تامین شده است.
از این تعداد، زمین به ۴ هزار و ۴۷۱ نفر تخصیص یافته و ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه نیز به طور رسمی واگذار شده است.
در ادامه جلسه مقرر شد در ماه جاری ۵۰۰ قطعه زمین دیگر در شهرهای جدید بینالود، رامین، فولادشهر و علوی واگذار شود و عملیات آمادهسازی آنها نهایی گردد.
مهدی امیدی، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بر جدیت همه شهرها در پیگیری موضوعات مربوط به آمادهسازی، واگذاری اراضی و پروژههای مرتبط با جوانی جمعیت تاکید کرد.
وی گفت جوانی جمعیت یک تکلیف قانونی است و نباید پروژهها به هیچ عنوان متوقف شوند.
همچنین اطمینان داد که شرکت مادر از تمام ظرفیتهای خود برای پیشبرد اقدامات لازم حمایت خواهد کرد.
این جلسه به منظور رفع عقبماندگیها و تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت در راستای توسعه شهرهای جدید و حمایت از خانوادهها برگزار شد. همچنین بر لزوم پیشرفت فیزیکی قابل قبول پروژهها تا پایان فصل کاری جاری تاکید ویژهای شد.
جایگاه این اقدامات در افزایش جمعیت کشور و بهبود شرایط مسکن متقاضیان جوانی جمعیت از جمله اهداف اصلی این برنامهها اعلام شد. کارشناسان و مدیران حاضر متعهد شدند برنامه ها را به صورت منظم پیگیری و گزارش دهند.