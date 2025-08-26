به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آیین بهره برداری از آسفالت راه روستای سیچان بلاغ مهاباد با اشاره به عملیات اجرایی توسعه راه روستایی در آذربایجان‌غربی گفت: از اختصاص 165 هزار میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت زدایی و توسعه متوازن کشور خبرداد.

عبدالکریم حسین زاده افزود: بیش از 380 میلیارد تومان اعتبار برای کلنگ زنی و بهره برداری راههای روستایی استان در هفته دولت امسال هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان‌غربی هم در این مراسم گفت: عملیات اجرایی 82 کیلومتر آسفالت راه روستایی در استان در حال اجراست که 52 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و 30 کیلومتر بقیه در دست اجراست.

ارسلان شکری افزود: به صورت نمادین راه روستای سیچان بلاغ مهاباد به طول پنج کیلومتر با 15 میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد که 36 خانوار از آن بهره مند شدند.

در این مراسم بر لزوم توسعه متوازن و محرومیت زدایی در سراسر کشور تأکید شد.

معاون رئیس جمهور و هیئت همراه در بدو ورود به مهاباد به مقام شامخ شهید حیدری نخستین خلبان شهید دفاع مقدس ادای احترام کردند.

خبرنگار: امید رشیدیان