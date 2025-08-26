پخش زنده
یک نامزد جمهوریخواه کنگره آمریکا در ایالت تگزاس با آتش زدن قرآن کریم و بیان سخنان توهینآمیز علیه اسلام، موجی از خشم و محکومیت را در فضای مجازی و محافل سیاسی و اجتماعی برانگیخت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، «والنتینا گومز» که از حامیان سرسخت دونالد ترامپ است، در ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نسخهای از قرآن کریم را با سلاح آتشزا سوزاند و گفت: « به یاری خدا، به اسلام در تگزاس پایان خواهم داد، مسلمانان برای تسلط بر کشورهای مسیحی دست به تجاوز و قتل میزنند. دخترانتان مورد تعرض قرار میگیرند و پسرانتان سر بریده خواهند شد مگر اینکه اسلام را برای همیشه متوقف کنیم.»
این ویدئو به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست شد و واکنشهای تند گروههای مدافع حقوق مسلمانان، سیاستمداران و فعالان مدنی را در آمریکا به دنبال داشت. شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR) و دیگر گروههای حقوق بشری این اقدام را مصداق آشکار نفرتپراکنی و تهدید آزادیهای دینی در آمریکا دانستند.
گومز که ۲۶ ساله و زاده شهر مدئین کشور کلمبیاست، سابقه اقدامات جنجالی مشابهی دارد. او در سال ۲۰۲۴ هم با به دار آویختن یک عروسک در ملأعام، مهاجران را به حمله بیرحمانه به شهروندان آمریکایی متهم کرد؛ اقدامی که به بسته شدن حساب کاربری اینستاگرام او به دلیل انتشار محتوای تحریکآمیز منجر شد. همچنین در همان سال ویدئویی منتشر کرد که در آن صحنهای ساختگی از اعدام یک مهاجر غیرقانونی را بازسازی کرده و خواستار «اعدام علنی» مهاجران شد.
از سوی دیگر، او در ماه مه ۲۰۲۵ با حمله به مراسم «روز مسلمانان تگزاس» در مجلس ایالتی، میکروفون را به دست گرفت و فریاد زد: «اسلام هیچ جایگاهی در تگزاس ندارد. به من کمک کنید به کنگره برسم تا به اسلامگرایی در آمریکا پایان دهیم.» این مراسم که با حضور مسلمانان و با برنامههایی عبادی ، آموزشی و دیدار با قانونگذاران برگزار شده بود، با مداخله گومز مختل شد و نیروهای امنیتی او را از محل برنامه بیرون بردند.
با این حال، اقدامات جنجالی و اسلامستیزانه او بار دیگر توجه افکار عمومی را به افزایش گفتمان نفرت در سیاست آمریکا جلب کرده و درخواستها برای برخورد قانونی با اینگونه رفتارها را تقویت کرده است.