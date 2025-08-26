فرماندار بناب گفت: تغییر الگوی کشت و توسعه صنایع تبدیلی تنها راه مقابله با بحران آب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری بناب که به مناسبت هفته دولت ترتیب یافته بود به اقدامات دولت در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت:مهمترین چالش پیش‌روی شهرستان حوزه کشاورزی و صنعت است و کمبود آب و ناترازی انرژی مشکلات زیادی برای این دو بخش ایجاد کرده است لذا تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری و توسعه صنایع تبدیلی تنها راه مقابله با بحران آب است.

وی گفت:با وجود محدودیت‌های مالی پروژه‌های مهمی در شهرستان اجرا شده است که یکی از این پروژه‌ها کمربندی شرقی به طول ۲۰ کیلومتر است که در دو مسیر ۱۰ کیلومتری در حال اجراست. هم اکنون عملیات تملک و اجرایی بخش ۳.۵ تا ۸ کیلومتر این پروژه در دست اقدام است.

فرماندار بناب درباره وضعیت برق شهرستان تصریح کرد: کمبود برق مشکلی کشوری است اما اداره برق بناب اقدامات ارزشمندی انجام داده است که از جمله تعویض ۲۰ دستگاه ترانس برق در تابستان امسال است که هر کدام به طور معمول یک ماه زمان نیاز دارد اما این عملیات در بناب در کمتر از یک روز انجام شد.

وی یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف برق و بروز مشکلات را گرمای شدید ناشی از نزدیکی بناب به دریاچه ارومیه دانست و گفت: هر یک درجه گرم شدن هوا در شهرستان مشکلات متعددی در برق رسانی به وجود می‌آورد.

حجت الاسلام و المسلمین سید باقر سیدی امام جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای بازنگری عملکرد ادارات است گفت:مسئولان باید با دقت به نقاط قوت و ضعف توجه کنند توجه بیش از حد به نقاط قوت موجب غرور و تمرکز بیش از حد بر نقاط ضعف باعث ناامیدی می‌شود بنابراین باید نگاه متعادل داشت.

امام جمعه بناب با اشاره به ضرورت حل مشکلات شهری و روستایی گفت: مسئولان باید کار‌های خود را اولویت‌بندی کنند و با توجه به بودجه موجود اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که بیشترین تاثیر را در رفع مشکلات مردم داشته باشد.

وی بر حضور مسئولان در جمع مردم تاکید کرد و افزود: روسای ادارات باید از نزدیک مشکلات مردم را بشنوند و برای حل آنها اقدام کنند لذا با توجه به قرار داشتن در هفته مساجد، انتظار می‌رود مسئولان در مساجد محلات حضور یابند و علاوه بر شرکت در نماز جماعت به درد دل مردم گوش دهند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدی حمایت از تولید را یکی از مهمترین راهکار‌های پیشرفت جامعه دانست و تاکید کرد:مسئولان شهرستان باید با تمام ظرفیت به رفع موانع تولید بپردازند و قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که منافع مردم بر دولت اولویت داشته باشد.