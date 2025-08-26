پخش زنده
امروز:
۳ خودرو و ۲ مغازه در جاده پیربازار رشت در آتش سوختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت:عصر امروز آتشسوزی مهیب یک مغازه صافکاری و نقاشی، یک مغازه مکانیکی و سه خودرو داخل مغازه صافکاری در جاده پیربازار- فخب به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت گزارش گردید.
شهرام مومنی افزود: ۶ خودروی آتش نشانی بهمراه ۱۶ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند که آتش نشانان بعد از یک ساعت تلاش آتش را مهار کردند.
وی گفت: با توجه به چوبی بودن سقف و بهمپیوسته بودن مغازهها و همچنین وجود مواد سریعالاشتعال همچون بنزین و تینر، سرعت گسترش آتش بسیار بالا بود، با این حال آتش مهار شد.
این حادثه تلفات جانی نداشت و علت آن در دست بررسی است.