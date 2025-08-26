تولید بیش از ۸۷۰ نوع کود در سطح کشور
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید بیش از ۸۷۰ نوع کود در سطح کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نادر نقیلی در حاشیه همایش آموزشی ـ ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی در تبریز گفت: برگزاری همایشهای آموزشی و ترویجی و معرفی سبد کودی فرصتی است برای ارتباط مستقیم کشاورزان و کارگزاران با تولیدکنندگان و متخصصان که نتیجه آن ارتقای دانش تغذیه گیاهی و افزایش تولید سالم و اقتصادی خواهد بود.
وی اظهار کرد: این همایش با حضور ۲۵ شرکت فناور و دانشبنیان برگزار شد و شرکتها محصولات متنوع خود شامل کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو (پرمصرف و کممصرف)، ترکیبات آلی و زیستی، کودهای کاهشدهنده اثرات تنشهای محیطی بهویژه خشکی و شوری و همچنین بهبود دهندههای جذب عناصر غذایی خاک را عرضه کردند.
وی افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در راستای حمایت از شرکتهای داخلی و با عقد تفاهمنامههای متعدد در مسیر خودکفایی تولید کودهای شیمیایی گام برمیدارد و امروز حدود ۹۰ شرکت طرف قرارداد با این مجموعه بیش از ۸۷۰ نوع کود متنوع را در سطح کشور تولید و عرضه میکنند.
نقیلی با تاکید بر اهداف برگزاری این همایشها گفت: مهمترین هدف کوتاهکردن زنجیره تولید تا مصرف و ایجاد ارتباط مستقیم و چهره بهچهره بین کشاورزان، کارگزاران فروش و شرکتهای تولیدکننده کود است. این روند باعث میشود کشاورزان ضمن آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی خاک خود بهترین و متعادلترین الگوی تغذیه گیاهی را انتخاب کرده و در نهایت محصولات سالمتر و با بازده بالاتر تولید کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد:کارگزاران نیز با شناخت بهتر محصولات و تبادل نظر با تولیدکنندگان میتوانند خدمات مناسبتری به کشاورزان ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: برآیند این همافزایی و اشتراک اطلاعات ارتقای کیفی و کمی محصولات کشاورزی، اقتصادیتر شدن تولید در زراعت، باغداری و گلخانهها و حتی ارتقای توانمندی شرکتهای تولیدکننده کود خواهد بود.