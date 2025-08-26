به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در هر قسمت این برنامه، بخش‌هایی همچون گفت‌و‌گو با روستاییان، شاعران و فعالان فرهنگی روستا، معرفی کتاب‌های مرتبط، اخبار روستا، نمایش آیین‌ها و مراسم‌های سنتی، مرور قوانین مرتبط با روستا و کشاورزی و پوشش رویداد‌هایی مانند برداشت محصولات کشاورزان ارائه می‌شود.

تهیه‌کنندگی این برنامه را داوود صادقی و حمید صالحی بر عهده دارند. داوود صادقی همچنین به عنوان سردبیر و داوود نعمتی در مقام مجری-کارشناس حضور دارد. این برنامه با همکاری مشترک گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر (ماه) به عنوان مجری طرح تولید شده است.

یکی از بخش‌های ویژه «ایران سبز» بخش تعاملی آن به نام پویش «روستای من» است که در آن مخاطبان می‌توانند فیلم، عکس یا صوت از روستا، برداشت محصول یا مراسم بومی خود را ارسال کنند تا در برنامه نمایش داده شود.

دوربین ایران سبز به روستا‌های استان قزوین هم سفر کرده و جذابیت‌ها وظرفیت‌های این مناطق را به تصویر کشیده است.

«ایران سبز» هر هفته پنجشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۷ پخش می‌شود.