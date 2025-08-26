پخش زنده
افتتاح مرحله یک اتصال قطار شهری از پایانه مسافربری تا حرم مطهر رضوی مهمترین طرحی است که به صورت رسمی در هفته دولت افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد گفت: این طرح بخش نخست خط سه قطار شهری مشهد و شامل ایستگاه پایانه مسافربری، باب الجواد و حرم مطهری به طول ۶ کیلومتر و صرف اعتبار ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است.
سیدحسن حسینی افزود: ۱۱۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در شهرستان مشهد و روستاهای سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه شهرستان بهرهبرداری میشود.
وی به آغاز عملیات اجرایی هشت طرح به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اشاره کرد و ادامه داد: آغاز طرح آبرسانی از ارتفاعات هزار مسجد به مشهد به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال نیز مهمترین طرح در این حوزه است.
فرماندار مشهد گفت: سهم روستاهای بخش مرکزی شهرستان از طرحهای هفته دولت ۳۶ طرح، بخش رضویه ۶ طرح و بخش احمدآباد نیز چهار طرح بوده است، از طرفی ۷۰ طرح در شهر مشهد و چهار طرح نیز در شهر ملکآباد افتتاح و کلنگزنی میشود.
چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد و شهرهای «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ آن سکونت دارند.