به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد گفت: این طرح بخش نخست خط سه قطار شهری مشهد و شامل ایستگاه پایانه مسافربری، باب الجواد و حرم مطهری به طول ۶ کیلومتر و صرف اعتبار ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است.

سیدحسن حسینی افزود: ۱۱۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در شهرستان مشهد و روستا‌های سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه شهرستان بهره‌برداری می‌شود.

وی به آغاز عملیات اجرایی هشت طرح به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اشاره کرد و ادامه داد: آغاز طرح آب‌رسانی از ارتفاعات هزار مسجد به مشهد به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد ریال نیز مهمترین طرح در این حوزه است.

فرماندار مشهد گفت: سهم روستا‌های بخش مرکزی شهرستان از طرح‌های هفته دولت ۳۶ طرح، بخش رضویه ۶ طرح و بخش احمدآباد نیز چهار طرح بوده است، از طرفی ۷۰ طرح در شهر مشهد و چهار طرح نیز در شهر ملک‌آباد افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

چهار میلیون نفر جمعیت شهرستان مشهد در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد و شهر‌های «مشهد، رضویه، ملک آباد و بینالود» و ۴۰۰ روستای کوچک و بزرگ آن سکونت دارند.