به مناسبت هفته دولت، از کارمندان نمونه دادگستری خوزستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم رئیس کل دادگستری خوزستان با درود به روح بلند شهدای عرصههای گوناگون به ویژه شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و شهدای دولت و تبریک حلول ماه ربیعالاول و هفته دولت، گفت: آنچه به عنوان فلسفه وجودی نظام اداری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم است.
وی ادامه داد: آنچه این خدمترسانی را مطلوبتر و تحمل دشواریها همچون شرایط اخیر که جز با انسجام و وحدت مردم و حمایت آنان از نیروهای مسلح محقق نشد، را آسانتر میکند و کمک میکند تا دین خود را بهتر به مردم ادا کنیم، مستلزم رعایت نکاتی است که نظم و انضباط فردی در راس آن قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: خدمتگزاری مطلوب باید در زمان مطلوب آن انجام شود. ضمن پرهیز از تجدید بیدلیل اوقات رسیدگی، باید توجه داشته باشیم که مراجعین دادگستری برنامههای خود را با اوقات تعیین شده از سوی محاکم تنظیم میکنند و اولویت ما نیز خدمترسانی به مراجعین است.
دکتر دهقانی ادامه داد: محیط خدمت باید همواره آرام و بدون دغدغه باشد و این وظیفه و تکلیف مدیر است که با ایجاد محیطی آرام و به دور از تنش و با پرهیز از تبعیض میان کارکنان، روحیه خدمت را تقویت کند.
وی تاکید کرد: آنچه در دستگاه قضایی توسط کارکنان اداری انجام میشود، کم اهمیتتر از کار قضات نیست و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، وظایف سنگینی به عهده مدیران دفاتر و دادورزان و دیگر کارمندان شاغل درشعب است. ضمن این که مدیران ستادی نیز وظایفی نسبت به کارمندان دارند که در حوزههای مختلف اداری و رفاهی میبایست تامین و پرداخت شود.
در این مراسم از ۷۰ کارمند نمونه دادگستری خوزستان با اهدای لوح و هدایا تقدیر شد.