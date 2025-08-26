آبیاریهای نوین ابزار راهبردی در مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری درکشاورزی است که با حمایت جهادکشاورزی و استقبال کشاورزان، اجرای آن در زمینهای کشاورزی توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ از منابع آبی تا مزرعه، لوله هایی که مسیر آبرسانی به محصولات کشاورزی را تسهیل کرده، راهکاری که بگفته کشاورزان و باغداران مصرف آب را بیش از ۷۰ درصد کاهش داده است.

البته در این میان سهم آب پرندگان و گونه های جانوری را هم باید در نظر گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد در این باره گفت: خیلی از کشاورزان ما نا آگاهانه آب چشمه‌ها رودخانه‌ها یا جوی‌های آب را با لوله به سر مزارع انتقال میدن که این یک پیامد زیست محیطی دارد و آن اینکه حقابه حیات وحش را محدود می‌کند.

فاروق سلیمانی افزود: از سازمان جهاد کشاورزی و منابع آب درخواست می کنیم که بدون مجوز و بدون راهکارهای زیست محیطی آب را از سرچشمه به مزارع کشاورزی انتقال ندهند. سلیمانی اضافه کرد: کشاورزان باید در فاصله‌های هر ۲۰۰ متر در مسیر انتقال آب یک حوضچه آب برای تأمین حقابه حیات وحش و پرندگان تعبیه کنند.

براساس اعلام جهاد کشاورزی مهاباد امسال پنج هزارو 789 متر طرح انتقال آب با لوله در مزارع کشاورزی شهرستان مهاباد اجرا شده است.