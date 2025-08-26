

به گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهر قدس به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با نتیجه تساوی ۳ _ ۳ به پایان رسید.



ترکیب استقلال تهران

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضائیان، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب ذوب‌آهن اصفهان

پارسا جعفری، نادر محمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، حسن شوشتری، نیما مختاری، احسان پهلوان، امید لطیفی و جنان زایموویچ

سرمربی: قاسم حدادی‌فر

دقیقه ۱۴: پرتاب اوت بلند نادر محمدی از سمت چپ زمین به بعد از تیرک دوم را آرش قادری با ضربه سر زد که روزبه چشمی از مقابل دروازه خودی توپ را دور کرد، اما پشت محوطه جریمه با سینه توسط احسان پهلوان کنترل شد تا در ادامه پویا مختاری با شوت روی پای چپ دیدنی و دور از دستان آدان گل اول بازی را به زیبایی به ثمر رساند.

دقیقه ۲۳: فرار امیرحسین جدی از جناح راست زمین و ارسال بدون نقص او را حسن شوشتری با ضربه سر از بین مدافعان استقلال تبدیل به گل کرد و توپ دوباره به گوشه راست دروازه آدان رفت.

دقیقه ۳۰: ارسال رامین رضائیان از کرنر سمت راست زمین به سمت مخالف محوطه جریمه را کوشکی به خوبی کنترل کرد و پس از یک سرتوپ، با شوت فنی و استثنایی گوشه دروازه را هدف گرفت تا گل اول تیمش را بزند.

دقیقه ۱+۴۵: ضربه ایستگاهی اعلام شده به سود ذوب‌آهن را امیرحسین جدی برای حسن شوشتری کاشت تا شوت زمینی و تماشایی این بازیکن به گوشه دروازه برود و دور از دستان آدان تبدیل به گل شود.





دقیقه ۴۹: شروع مجدد سریع آدان به سمت راست زمین، یاسر آسانی را چهار دقیقه پس از ورود به زمین پیش انداخت و این بازیکن آلبانیایی پس از دریبل دو بازیکن ذوب، پاس در عمق زیبایی به داکنز نازون داد تا این مهاجم تعویضی هم با ارسال دیدنی از جناح راست به مقابل دروازه فرصت عالی گلزنی به وجود بیاورد و کوشکی هم با ضربه سر دبل کند و دوباره اختلاف را به حداقل برساند.

دقیقه ۴+۹۰: شروع ارسال تماشایی سید ابوالفضل جلالی از میانه زمین به پشت مدافعان حریف را رامین رضائیان با ضربه سر استثنایی از زیر دستان جعفری عبور داد و تبدیل به گل کرد.