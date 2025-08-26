کاظم غریب آبادی پس از پایان نشست ایران و سه کشور اروپایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، کاظم غریب‌آبادی پس از پایان نشست ایران با سه کشور اروپایی در صفحه ایکس خود نوشت: دکتر تخت روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.

غریب آبادی نوشت:‌ زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.

دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه وانگلیس) ساعت دو نیم بعدازظهر امروز به وقت اروپا در شهر ژنو برگزار شد و دقایقی پیش پایان یافت. دستور کار این مذاکرات مسائل هسته‌ای و قطعنامه ۲۲۳۱ موضوع رفع تحریم‌ها بود. مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی مسئولیت هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو را برعهده داشتند و از طرف آلمان، فرانسه و انگلیس معاونان وزرای خارجه حضور داشتند.