طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان های کاشمر و خلیل آباد و شهرآباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای در سفر به کاشمر، ضمن بازدید از طرح پل طبیعت، برای تأمین قیر مورد نیاز آسفالت راه روستایی گندم‌ بر و اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث و توسعه پل طبیعت این شهرستان قول مساعد داد.

اکبری به همراه نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی، محمد قربانی فرماندار و شهردار کاشمر از طرح در دست احداث پل طبیعت واقع در ورودی شهرستان کاشمر به سمت کوهسرخ بازدید کرد.

در این بازدید، محمد قربانی فرماندار کاشمر با اشاره به اهمیت این پل به‌عنوان ورودی اصلی شهرستان و مسیر تردد زائران و مسافران به آستان مقدس امامزاده سید حمزه (ع)، خواستار تأمین اعتبار لازم برای تکمیل سریع‌ تر این طرح شد.

اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی پس از شنیدن مطالبات مسئولان شهرستان، بر اهمیت این طرح ها در توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل منطقه تأکید کرد و قول مساعد داد تا کل قیر مورد نیاز برای آسفالت راه روستایی گندم‌ بر و همچنین ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث و توسعه پل طبیعت کاشمر در اسرع وقت تأمین شود.

افتتاح و کلنگ‌ زنی ۲۸ میلیارد تومان طرح در خلیل‌ آباد

فرماندار خلیل‌ آباد گفت: هم‌ زمان با چهارمین روز از هفته دولت ۱۱ طرح عمرانی و زیربنایی با ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در بخش مرکزی خلیل‌ آباد افتتاح و کلنگ‌ زنی شد.

علی گرمابی در حاشیه افتتاح و کلنگ‌ زنی طرح های عمرانی چهارمین روز از هفته دولت در شهرستان از بهره‌ برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۱ طرح مهم در حوزه‌ های مخابرات، ورزش، مدیریت بحران، مسکن ملی، آب و برق‌ رسانی، و بهداشت و درمان، مجموع اعتبارات این طرح‌ ها را بیش از ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

فرماندار خلیل‌ آباد با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ ترین طرح های افتتاح‌ شده، بهره‌ برداری از چهار طرح مخابراتی در شهرستان خلیل‌ آباد بود، گفت: این طرح ها شامل ارتقای فناوری همراه اول در یک سایت، احداث یک سایت جدید، توسعه مشترکان باند پهن با ۱۶۰ پورت و توسعه فیبر نوری به طول ۳۴۱ متر است که با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره‌ برداری رسید.

وی با بیان اینکه زمین چمن مصنوعی روستای دهنو نیز در این روز افتتاح شد، عنوان کرد: این طرح با اعتبار بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره‌ برداری رسید که بخشی از آن با کمک خیران و بخشی دیگر با مشارکت آموزش و پرورش (۲۵۰ میلیون تومان) و شورا و دهیاری روستا تأمین شد.

فرماندار خلیل‌ آباد با بیان اینکه کلنگ احداث ساختمان مدیریت بحران روستای دهنو نیز به زمین زده شد، گفت: این ساختمان با زیربنای ۴۰۰ مترمربع در دو طبقه و در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و اعتبارات این طرح از محل منابع دهیاری و مشارکت خیران، بیش از ۸ میلیارد تومان است.

گرمابی گفت: از دیگر طرح های افتتاح‌ شده، تکمیل و بهره‌ برداری از زیرساخت‌ های آب و برق‌ رسانی در سایت‌ های مسکن ملی شهر خلیل‌ آباد بود، در بخش آب‌ رسانی، بیش از ۳ هزار متر لوله‌ گذاری در سایت مسکن ملی خلیل‌ آباد با اعتبار بیش از ۴ میلیارد تومان انجام شده است.

وی افزود: در حوزه برق‌ رسانی نیز یک ترانس ۱۶۰ کاوا در مرحله نخست احداث شد و بیش از ۱۳۰۰ متر شبکه فشار متوسط با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان ایجاد شد که در مجموع امکان بهره‌ مندی نزدیک به ۱۵۰ خانوار از برق این مجموعه‌ ها فراهم شده است.

فرماندار با اشاره به افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی بیمارستان خاتم‌ الانبیا با اعتبار ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان، گفت: این طرح ها شامل زنجیره سرما، واحد پیشگیری از هاری و نمازخانه بیمارستان با مساحت ۱۴۰ مترمربع و اعتبار بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان است که از این میزان، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از کمک‌ های خیران تأمین شد.

بهره برداری از ۲۰ طرح عمرانی خدماتی در بخش شهرآباد

با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران شهرستان بردسکن و در گرامیداشت هفته دولت بهره برداری از ۲۰ طرح عمرانی خدماتی در بخش شهرآباد آغاز شد.

افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کوشه، تحویل ده دستگاه تراکتور به دهیاری‌ های بخش شهرآباد، افتتاح ساختمان دهیاری عبدل آباد، بهره برداری از ۱۷ پنل خورشیدی دهیاری‌ های بخش شهرآباد، زیر سازی، آسفالت و سنگفرش ۲۱ هزار متر مربع معابر شهرآباد و همچنین تحویل ۵ دستگاه خودروی سنگین خدماتی به شهرداری شهرآباد از جمله این طرح‌ ها بود.

به گفته سیدعلی موسوی بخشدار شهرآباد در مجموع برای اجرای این طرح‌ ها بیش از ۴۴ میلیارد تومان هزینه شده است.