به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی، بیش از ۲۰۰ سفیر و مقام پیشین اتحادیه اروپا در نامه‌ای سرگشاده، از رهبران این اتحادیه خواستند موضعی سخت‌گیرانه‌تر در قبال سیاست‌های اسرائیل در غزه و کرانه باختری اتخاذ کنند.

آنان در این نامه، که خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نگاشته شده، نسبت به ادامه حملات اسرائیل و وخامت اوضاع انسانی در غزه هشدار داده‌اند. این نامه که به امضای ۲۰۶ دیپلمات ارشد سابق از جمله سفرای پیشین در اسرائیل و فلسطین رسیده، حاوی انتقاد‌های صریحی از آنچه «بی‌عملی شرم‌آور اتحادیه اروپا در قبال جنگ غزه» خوانده شده، است.

در این بیانیه آمده است: «ما عمیقاً از ناتوانی اتحادیه اروپا در اقدام مؤثر برای توقف جنگ و جلوگیری از فجایع انسانی جاری در غزه ناامید هستیم. اتحادیه اروپا تاکنون هیچ اقدام قاطع یا چشمگیری برای فشار بر اسرائیل جهت پایان دادن به جنگ و اشغال مناطق فلسطینی انجام نداده است.»

امضاکنندگان هشدار داده‌اند اگر اتحادیه اروپا به بی‌عملی ادامه دهد، ممکن است برخی کشور‌ها یا گروه‌هایی از کشور‌ها به‌صورت جداگانه وارد عمل شوند؛ اما این اقدامات پراکنده، به‌هیچ‌وجه جایگزین قدرت و انسجام یک اقدام جمعی در سطح اتحادیه اروپا نخواهد بود. این نامه تنها چند هفته پس از بیانیه‌ای مشابه از سوی ۵۸ سفیر سابق اروپایی منتشر می‌شود و تأکید دارد که در این مدت نه تنها آتش‌بسی در غزه برقرار نشده، بلکه برنامه‌هایی برای تخلیه بخش‌هایی از شهر غزه توسط اسرائیل در حال اجراست.

در بخشی از نامه با استناد به گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی آمده است: «طبق ارزیابی «طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» IPC در تاریخ ۲۲ اوت، قحطی انسانی در حال وقوع است و حدود نیم میلیون نفر در غزه با گرسنگی شدید و خطر مرگ مواجه‌اند.»

این نامه خطاب به مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فن در لاین (رئیس کمیسیون اروپا)، آنتونیو کوستا (رئیس شورای اروپا)، روبرتا متسولا (رئیس پارلمان اروپا)، کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) و همچنین سران و وزیران خارجه کشور‌های عضو ارسال شده است. نویسندگان این نامه همچنین خواستار تعهد اتحادیه اروپا به قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و حمایت فعال از راهکار دو‌کشوری بر پایه مرز‌های ۱۹۶۷ شده‌اند.