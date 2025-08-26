معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمامی تعهدات معوق خودرو‌ی شاهین تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی آقاطاهریان در خصوص تأخیر در تحویل خودرو‌های سایپا از جمله ساینا، کوئیک و شاهین گفت: بیشترین حجم معوقات مربوط به خودروی شاهین است که بخش قابل توجهی از متقاضیان پیگیر و در انتظار خودروی خود هستند.

آقاطاهریان علت اصلی این حجم از معوقات را به سامانه یکپارچه فروش خودرو در سال ۱۴۰۲ نسبت داد و گفت: در آن زمان، حدود ۹۳۰ هزار متقاضی برای محصولات شرکت سایپا تعهد ایجاد شد که از این تعداد، نزدیک به ۴۳۰ هزار دستگاه (معادل ۴۷ درصد) متقاضی خودروی شاهین بودند.

وی افزود: در همان زمان مشخص بود که با توجه به تولید ۵ سال گذشته خودروی شاهین که ۱۷۰ هزاردستگاه بوده است پاسخگویی به این حجم از تقاضا در سال ۱۴۰۳ فراتر از توان تولید سایپا خواهد بود. با این حال، با تدابیر اندیشیده شده، سعی کردیم این تعهدات را از اسفند ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۵ به نوعی توزیع کنیم و با چند ماه تأخیر و بر اساس توان تولید، به مشتریان تحویل دهیم که براین اساس تمامی تعهدات معوق خودرو‌ی شاهین تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

معاون بازاریابی و فروش سایپا درباره وضعیت خودرو‌های ساینا و کوئیک گفت: این خودرو‌ها در فرآیند تجاری‌سازی قرار دارند و به محض تأمین چند قطعه جزئی، طی دو ماه آینده تحویل مشتریان خواهند شد. پس از آن، هیچگونه تعهد معوقی نسبت به خودرو‌های ساینا و کوئیک نخواهیم داشت.

آقاطاهریان در خصوص پرداخت جریمه دیرکرد به مشتریان نیز توضیح داد: بر اساس تبصره چهار ماده دو قانون، تا زمانی که خودرو به مشتری تحویل داده شود، جریمه تأخیر محاسبه و به مشتری پرداخت می‌شود. طبق قانون، این هزینه باید بین ۲۰ تا ۳۰ روزه پرداخت شود که در حال حاضر به بیش از دو ماه رسیده است. ما در صدد هستیم تا این زمان را به حد نرمال برسانیم.