معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد با اشاره به اهداف برنامه یزدِ پایدار از هدفگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش دانشبنیانها در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جعفر رحمانی گفت: استان یزد در حوزه معادن و فلزات پایه سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. رشد اقتصادی استان در این دو دهه بالاتر از میانگین کشور بوده است.
وی با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ و در شرایطی که رشد اقتصادی ملی نزدیک به صفر بود، یزد به طور متوسط رشد ۴/۵ درصدی را تجربه کرده است، افزود: مسیر گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیست و منابع ارزان که توسعه استان بر پایه آنها شکل گرفته بود، دیگر در دسترس نیست.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درباره وضعیت منابع آب استان تصریح کرد: در ابتدای دهه ۶۰ سرانه هر ایرانی سالانه حدود ۴ هزار متر مکعب بود که امروز این رقم به کمتر از هزار و ۱۰۰ متر مکعب رسیده و ادامه این روند میتواند زیستپذیری کشور را با چالش جدی مواجه کند.
رحمانی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد اقتصادی خاطرنشان کرد: باید از اقتصادی که بر پایه مصرف بیشتر منابع و نیروی کار ارزان است، به سمت اقتصادی حرکت کنیم که بر بهرهوری، نوآوری و خلق ارزش پایدار استوار باشد.
به گفته وی، اقتصاد منابعمحور با ریسکهای بالای زیستمحیطی و محدودیتهای شدید منابع همراه است، در حالی که اقتصاد دانشبنیان میتواند ثبات و آیندهای پایدار برای یزد به ارمغان بیاورد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد بیان کرد: بخش خدمات، علاوه بر پتانسیل رشد بالا، با محدودیتهای محیطی استان نیز سازگارتر است. توسعه در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، نرمافزار، پلتفرمهای آموزشی و اقتصاد دیجیتال میتواند موتور محرک جدیدی برای استان باشد و همزمان از فشار بر منابع طبیعی بکاهد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اهداف کمی برنامه توسعه استان موسوم به «یزدِ پایدار» را تشریح کرد و گفت: در این برنامه، فروش شرکتهای دانشبنیان که اکنون تنها یک درصد از فروش استان معادل ۹ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص دادهاند، باید به ۵ درصد برسد و به رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
عضو کارگروه ارتقای بهرهوری استان، از برنامهریزی برای جذب سالانه ۴۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی خبر داد و اظهار داشت: تعداد شرکتهای دانشبنیان استان باید به ۸۰۰ واحد افزایش یابد. صادرات استان به حدود دو میلیارد دلار در سال ۱۴۰۷ برسد و ۳۰ درصد برق مصرفی از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
وی افزود: علاوه بر این، تا سه سال آینده باید ۷۰ درصد خدمات شهری هوشمندسازی شود و جذب سالانه حداقل ۲ میلیون گردشگر داخلی و ۱۰۰ هزار گردشگر خارجی در دستور کار قرار گیرد.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، تصریح کرد: از این پس توسعه استان بر پایه مصرف بیرویه منابع طبیعی نخواهد بود، بلکه سرمایه انسانی، دانش و نوآوری موتور اصلی رشد اقتصادی خواهند بود. هدف این است که یزد با تغییر رویکرد، از اقتصادی متکی بر منابع به اقتصادی پایدار و دانشبنیان تبدیل شود.