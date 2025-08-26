همزمان با هفته دولت طرح‌های عمرانی و اقتصادی به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در زبرخان و میان جلگه افتتاح شد.

افتتاح طرح های عمرانی و اقتصادی در زبرخان و میان جلگه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، باحضور حجت‌ الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی چند طرح در شهر قدمگاه شهرستان زبرخان افتتاح شد.

آبشار سنگی منطقه گلستان برای ماندگاری زائر و مسافر، ماشین آلات آتش نشانی، آمبولانس حمل اموات و طرح های عمرانی شهرداری با اعتبار ۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان طرح هایی بود که امروز در شهر قدمگاه بهره برداری شد.

شهرستان زبرخان به مرکزیت شهر قدمگاه با جمعیت ۷۰ هزار نفر دارای ۴ شهر و ۵۲ روستا در ۱۱۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس در مسیر بزرگراه مشهد به تهران قرار دارد و در سال. ۱۳۹۹ به شهرستان ارتقا یافته است.







افتتاح ۳۶۶ میلیارد تومان طرح در میان‌ جلگه

فرماندار میان‌ جلگه گفت: طرح های عمرانی و اقتصادی میان‌ جلگه با اعتبار بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌ برداری می‌ رسد.

عزت‌ الله سلیمانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون طرح‌ های متعدد عمرانی و اقتصادی با مجموع اعتبار ۳۶۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان در میان‌ جلگه آماده افتتاح شده است.

وی درباره طرح های عمرانی هفته دولت افزود: سنگفرش معابر روستایی، جمع‌ آوری آب‌ های سطحی، احداث پارک کودک، اجرای چمن مصنوعی، زیرسازی و آسفالت، دیوارکشی آرامستان‌ ها، مرمت ساختمان‌ های دهیاری، اصلاح شبکه‌ های آب و ساخت سالن‌ های ورزشی از جمله طرح هایی هستند که جمعاً با اعتبار ۳۶۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان به بهره‌ برداری می‌ رسند.

سلیمانی ادامه داد: پشتوانه اصلی این طرح‌ ها شرکت تعاونی نمونه دهیاری‌ های میان‌ جلگه است که در بسیاری از تجهیزات و مصالح ساختمانی خودکفا شده و تولیدات آن به نیشابور و دیگر شهرستان‌ ها ارسال می‌شود.

وی از سایر طرح‌های درآمدزایی نیز نام برد و گفت: استخرهای پرورش ماهی در چند روستا تکمیل شده و آماده بهره‌ برداری هستند. همچنین برای تغییر کاربری یکی از سوله‌ های ورزشی روستای قاسمی به استخر شنا طرح توجیهی آماده کرده‌ ایم. بازارچه دائمی روستایی، ایجاد کارخانه پسته‌ پاک‌ کنی در شهرک امام تحت نظر بنیاد مستضعفان و طرح‌ های مشابه نیز آماده اجرا هستند که در صورت تخصیص تسهیلات عملیاتی خواهند شد.

فرماندار میان‌ جلگه با اشاره به طرح‌ های ورزشی افزود: دو زمین چمن مصنوعی در روستای اردمه آماده افتتاح است و دو طرح دیگر در روستاهای صمدیه و شوررود کلنگ‌ زنی خواهد شد.

سلیمانی بیان داشت: همچنین احیای مسابقات کشتی با چوخه در روستای احمدآباد که سال‌ ها برگزار می‌شد اما متوقف شده بود در دستور کار قرار گرفته است. شورای ورزشی شهرستان نیز با حضور ورزشکاران شکل گرفته تا مسابقات گوناگون ورزشی به‌صورت منظم برگزار شود.