مدیر عملیات فروش ایرانخودرو گفت: از زمان ابلاغ حکم تعزیرات، فروش جدیدی نداشتهایم و منتظر تعیین تکلیف و رای تعزیرات هستیم.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای کیوان پناهی با ارائه آماری منتشره در کدال، از تولید بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو تا امروز خبر داد و گفت: این میزان تولید نه تنها از حدنصاب (رکورد) سال گذشته پیشی گرفته، بلکه نشاندهنده رشد ۵ درصدی و تحقق بیش از ۹۴ درصد از برنامه تولید این گروه صنعتی است.
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو، وضعیت فعلی تولید را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: البته این به معنای نبود مشکل نیست؛ با وجود تدابیر اتخاذ شده برای حفظ سطح تولید، مشکلات و شرایط تحمیلی میتواند در آینده صنعت خودروسازی را دستخوش چالشهای جدی کند.
پناهی در پاسخ به پرسش مجری برنامه میزاقتصاد درباره چرایی افزایش بدهیها همزمان با رشد تولید، گفت: هزینههای جاری تولید منجر به افزایش بدهیها به قطعهسازان، سیستم بانکی و حتی مردم میشود. تولید با هزینههای بالا نیازمند تأمین نقدینگی است. با وجود اینکه تولید با افزایش بدهیها پیش میرود، اما این روند نیز آستانه تحملی دارد و اگر نتوانیم قیمتگذاری را اصلاح کنیم، به شکست خواهد انجامید. بنابراین، انتظار برای قیمتگذاری درست کاملاً بجاست و سیاستگذاری شورای رقابت نیز به همین سمت است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعمال افزایش قیمت ایران خودرو بر خلاف دستورالعمل وزارت صمت که مشمول حکم تعزیرات شد، آیا با همان قیمتها محصولات را به فروش میرسانید و یا قیمتها را تعدیل میکنید؛ گفت: این قرار نهایی نیست و با سازمان تعزیرات در تعامل هستیم تا موضوع نهایی شود و از زمانی که حکم ابلاغ شده، فروش جدیدی نداشتهایم و منتظر تعیین تکلیف و نهایی شدن حکم هستیم.
پناهی اضافه کرد: ما براساس قوانین و ضوابط موجود اقدام کرده ایم و هم اکنون در حال ارائه مدارک به سیستم قضائی هستیم تا حقانیت این موضوع را در شرایط فعلی به اثبات برسانیم.
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو با بیان اینکه هم اکنون ایرانخودرو فروش جدید ندارد و تنها در حال تحویل تعهدات قبلی هستیم؛ افزود: امسال شاهد کاهش چشمگیر تعهدات معوق نسبت به سال گذشته بودهایم. اکنون تعهدات با تأخیر کمتر از یک ماه، به جز خودروی ریرا، تحویل میشوند و تعداد تعهدات معوق به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده است که در ۵ سال اخیر بیسابقه است. معمولاً این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تعهد معوق بوده است.
پناهی ابراز امیدواری کرد که با وجود چالشهایی نظیر مشکلات ارزی و قیمتگذاری دستوری، بتوانند تمام تعهدات معوق را به صفر برسانند.
وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره زمان آغاز فروش جدید ایرانخودرو، گفت: اگر فروش نداشته باشیم و نقدینگی مورد نیاز تولید تأمین نشود، منجر به توقف تولید خواهد شد که به مراتب هزینههای بیشتری برای مردم در پی خواهد داشت تا تبعات قیمتگذاری دستوری.
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو افزود: اگر قیمتها منصفانه باشد، واسطهها از بازار خارج شده و مصرفکننده واقعی میتواند خودرو را با قیمت واقعی خریداری کند. آنچه در این سالها با آن مواجه بودهایم، بهرهمندی دلالان و واسطهها از قیمتگذاری دستوری بوده است. بنابراین، اگر اجازه فروش صادر نشود و موضوع قیمت تعیین تکلیف نگردد، شورای رقابت باید چارهای بیندیشد، زیرا ما نمیتوانیم بدون فروش به تولید ادامه دهیم.
پناهی در مورد تسویه بدهیها و اتکا به تسهیلات بانکی؛ گفت: قطعا خودروساز تلاش میکند بدهیهای خود را به موقع تسویه کند، اما شرایط تحمیل شده، این توان را از خودروساز میگیرد. سیستم بانکی تسهیلات نمیدهد و قطعهساز نیز نمیتواند قطعه تأمین کند. بنابراین، اولویت ما پرداخت بدهیهاست و قیمتگذاری منصفانه و کارشناسی شده میتواند بسیار کارگشا باشد.
وی در پایان تصریح کرد: خودروساز بدون فروش به بنبست میرسد و حتماً برای تأمین نقدینگی باید فروش داشته باشد. در نتیجه، پرداخت بدهی به قطعهساز مستلزم فروش است.