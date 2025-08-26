معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبار طی امسال برای ساماندهی و آسفالت ریزی راه‌های اصلی و فرعی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی در جلسه بررسی مشکلات راه‌های اصلی و فرعی شهرستان بستان آباد از اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه‌های اصلی و فرعی در استان آذربایجان شرقی خبر داد و گفت:امسال برای زیرسازی و آسفالت ریز راه‌های اصلی و روستایی در شهرستان بستان آباد ۱۵۳ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

حجت الاسلام غفاری امام جمعه بستان آباد نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت بد برخی از راه‌های روستایی در شهرستان بستان آباد گفت:متاسفانه در حوزه راه روستایی نیازمند اعتبارات ویژه برای آسفالت ریزی ، ساماندهی و حذف نقاط حادثه خیز هستیم.

وی از سرریز بار ترافیک به محور جاده قدیم بستان آباد - میانه در شهرستان بستان آباد خبر داد و افزود:مسیر بستان آباد به سمت میانه از نقاط حادثه خیز در این شهرستان بوده و نیازمند چهار خطه شدن است.

یعقوبی فرماندار شهرستان بستان آباد نیز در این جلسه خواستار نوسازی ماشین آلات راهداری شد و گفت:شهرستان بستان آباد بیشترین مسیر‌های مواصلاتی در استان را به خود اختصاص داده ولی از کمترین امکانات راهداری برخوردار است.