استاندار قم گفت: ️۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده که اکنون ۶۰۰ مگاوات به مرحله اجرای پروژه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو، استاندار قم با اشاره به صدور مجوز ساخت ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی گفت: این رقم نشاندهنده عزم جدی دولت و سرمایهگذاران برای تبدیل قم به قطب تولید انرژی خورشیدی در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیها تا پایان سال جاری ۳۰۰ مگاوات بهرهبرداری و وارد مدار میشود.
بهنام جو با اشاره به جایگاه این استان در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: در صورت تحقق کامل این طرحها، بخش قابل توجهی از ناترازی برق استان برطرف خواهد شد.
استاندار قم با اشاره به برنامه زمانبندی پروژهها ادامه داد: بر اساس هدفگذاری انجام شده، دست کم ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال جاری وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد و این ظرفیت میتواند علاوه بر تأمین پایدار برق استان، در مدیریت پیک تابستانی سال آینده اثرگذار باشد.
بهنامجو تصریح کرد: دولت برای حمایت از این روند، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرحهای توسعهای استان قم اختصاص داده است که سهم قابل توجهی از آن به پروژههای نیروگاههای خورشیدی تعلق دارد.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاران باید پروژهها را با جدیت پیگیری کنند و در صورت تأخیر و تعلل، قراردادها لغو و زمینهای تخصیص دادهشده به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.
بهنام جو با اشاره به سیاستهای استان در جذب سرمایههای بخش خصوصی افزود: پروژههای بزرگمقیاس به دلیل نیاز به منابع مالی گسترده زمانبر هستند، اما پروژههای کوچکمقیاس با سرعت بیشتری در حال پیشرفت هستند و ظرفیت ایجاد اشتغال محلی و تأمین برق مناطق مختلف استان را دارند.
استاندار قم در ادامه گفت: هماکنون چندین پروژه ۱۰ تا ۳۰ مگاواتی در نقاط مختلف استان از جمله شهرستان قم و سلفچگان در حال اجراست که با بهرهبرداری از آنها علاوه بر افزایش تابآوری شبکه برق، زمینه صادرات برق خورشیدی به دیگر استانها نیز فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بخشی از سیاست کلان کشور در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است خاطرنشان کرد: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از تابش خورشید در بیش از ۳۰۰ روز سال، یکی از بهترین استانها برای سرمایهگذاری در این بخش به شمار میرود.
بهنامجو گفت: امیدوارم با اجرای کامل پروژههای خورشیدی و مشارکت مردم در صرفهجویی، قم در سالهای آینده به یکی از استانهای پایدار در حوزه تأمین انرژی تبدیل شود.
وی افزود: در هفته دولت ۳۶ مگاوات برق خورشیدی وارد مدار خواهد شد.