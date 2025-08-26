پخش زنده
سخنگوی فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور در مجلس، رفع مشکلات موجود در حوزه تامین آب را در گروی اصلاح ساختار و زیرمجموعههای وزارت نیرو مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر قلی ابراهیمی، در تشریح جزییات نشست فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور، گفت: در این نشست بیلان آبی و مسائل و مشکلات مربوط به تغییرات اقلیمی و مدیریت منابع و مصارف مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون مشکل اصلی در تامین آب این است که حتی اگر میزان زیادی منابع آبی هم تامین کنیم تا زمانی که مصارف مدیریت نشود امکان پاسخگویی به انواع تقاضاها وجود ندارد بنابراین مدیریت منابع و مصارف با هم معنا پیدا میکند.
وی افزود: ما بحث جدی که با وزارت نیرو داریم که در برنامه هفتم نیز پیشبینی کردیم اصلاح ساختار این وزارتخانه است که باید بهینه و چابک شود از این جهت که الان ۳۱ آب منطقهای و شرکت آب و فاضلاب و به همین ترتیب دستگاههای زیرمجموعه برای آنها وجود دارد در حالی که مدیریت منابع آب حوزهای بوده و جغرافیایی و سیاسی نیست یعنی ۱۰ حوزه آبخیز در کشور داریم که باید بر مبنای بیلان منابع و مصارف ۱۰ حوزه آبریز مدیریت شوند بنابراین این موضوع جدی است که از آقای وزیر تقاضا کردیم لایحه آن را هرچه سریعتر پیشنهاد دهد تا قانون قبلی اصلاح شود چرا که ادامه این روند شرایط را سختتر خواهد کرد و شرایط راهگشایی در جهت مدیریت منابع و مصارف آب وجود ندارد و منابع آبی محدود کشور را مدیریت نخواهد کرد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه سبد تامین آب در کشور از دیگر موضوعات مهمی است که چند وجه دارد، افزود: ما در مناطق ساحلی نباید آب را از بالا دست برای سواحل آوریم بلکه باید با روشهای شیرینسازی تامین کنیم پس یک قسمت از منابع آبی از طریق دریا تامین میشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: آبهای برگشتی یکی دیگر از منابع آبی است که هیچ زمان در محاسبات بیلان آب نمیآید و این در حالی است که این آبها نه یکبار بلکه حدود ۱۲ بار قابل استفاده است و در قانون برنامه هفتم هم پیشبینی شده، صنایع، آب مورد نیاز خود را از آبهای برگشتی استفاده کنند و آب تازه مصرف نکنند.
سخنگوی فراکسیون نظارت بر صنعت آب و برق کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: منابع آب شناخته شده و شناخته نشده از دیگر منابع آبی است که باید مورد توجه قرار گیرد کمااینکه آبهای ژرف بخصوص در مناطق مرکزی و خشک کشور بیلان بسیار ارزشمندی است که میتواند کمککننده باشد، همچنین استفاده از آبهای مرزها، فرصت گرانبهایی است چرا که حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب ورودی و خروجی این آبها است و میتواند در بیلان مدیریت منابع و مصارف کمک کند که دیپلماسی آبهای مرزی را میطلبد.