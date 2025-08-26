آئین کلنگ زنی و بهره برداری از چهار طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی شهرداری رامهرمز به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار رامهرمز گفت: این طرح‌ها شامل کلنگ زنی بهسازی و بازسازی کانال خیابان شهید معروف به طول ۲۹۵متر و کانال اطراف میدان بسیج به طول ۱۰۰متر، بهسازی پارک شهید پورکیان به مساحت ۱۲ هزار متر مربع، ساخت پارک محله‌ای کیمه به مساحت یک هزار متر مربع و احداث بوستان قائم به مساحت ۷۵۰مترمربع است.

کردونی افزود: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و جاری شهرداری رامهرمز ساخته و اجرا شده‌اند.