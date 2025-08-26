بازدید معاون رئیسجمهور از روند تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری نقده
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عصر امروز از روند تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نقده بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نقده در حال حاضر با پیشرفت بالای ۸۰ درصد و زیربنای یک هزار و ۱۰۰ مترمربع در حال اجرا میباشد.
فراهم شدن محیطی برای تعامل اجتماعی، گفتوگو و هماندیشی میان اقشار مختلف جامعه و افزایش مشارکت جوانان در فعالیتهای فرهنگی و هنری، از اهداف احداث این مجتمع میباشد.