به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عصر امروز از روند تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نقده بازدید کرد.

پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نقده در حال حاضر با پیشرفت بالای ۸۰ درصد و زیربنای یک هزار و ۱۰۰ مترمربع در حال اجرا می‌باشد.

فراهم شدن محیطی برای تعامل اجتماعی، گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی میان اقشار مختلف جامعه و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، از اهداف احداث این مجتمع می‌باشد.